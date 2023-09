Te Whakatikanga o "Najmonauts": Ko nga Kaitirotiro Arapi e mahi ana i o raatau tohu ki te waahi

Kei te whakanuia te ao Arapi i roto i te whakataetae mokowhiti o te ao, me nga kaitirotiro rererangi pera i a Sultan Al Neyadi o UAE me Rayyanah Barnawi o Saudi Arabia i hanga hitori. He mea whakatenatenahia e nga kaihoe o Ruhia me nga taikonaut o Haina, kei te tipu haere te kaha ki te tohu i enei kaihōpara mokowhiti Arapi he "najmonauts."

Ko te kupu "najmonaut" i hangaia e te tohunga mokowhiti a Lisa La Bonte me te kaiputaiao Emirati a Dr. Mejd Alsari. Ka honohia te kupu Arapi "najm" te tikanga whetu me te kupu Kariki "naut" te tikanga heramana. I te 2020, i whakarewahia e La Bonte me Alsari tetahi paetukutuku i whakatapua ki te whakatairanga i nga miihana mokowhiti a Arab me te whakarato i tetahi tuakiri motuhake ki nga kaitoro mokowhiti mai i te rohe.

Ahakoa ko te kupu "najmonaut" kaore ano kia whakamanahia e tetahi whakahaere mokowhiti, kei te whai mana i roto i te hunga panui. Ko te Guardian, he niupepa UK, i whakamahi i te kupu i roto i te uiuinga ki a Dr. Al Neyadi, e tohu ana i te tipu haere o te mohiotanga.

E kiia ana ko te hunga e rere ana ki te aorangi. Ko te tikanga o te kupu "astro" he whetu, me te whakapono na te kupu "aeronaut" i whakamahia mo te hunga poihau i te rau tau 18. Ko nga kaihōpara mokowhiti a Emirati me Saudi e kiia ana ko nga kairangi rererangi e o raatau tari mokowhiti. Waihoki, ko te US, Canada, Europe, me Japan hoki e whakamahi ana i te kupu "arangirangi" mo o raatau haerenga mo te waahi.

Ko te korero a Ruhia ki ana kaihoe hikoi he kairangi, engari ka kiia e Haina he taikonaut. Ko te prefix "taikong" i te reo Hainamana ko te waahi. Kei te puta ake ano a Inia hei kaitakaro kaha ki te torotoro mokowhiti, me nga mahere ki te tuku i ana kaiwhakatere tuatahi, ka kiia pea ko vyomanauts, i nga tau e haere ake nei.

Ko nga whakatutukitanga o nga kaitoro Arapi penei i a Al Neyadi me Barnawi e whakaatu ana i te piki haere o te ao Arapi i roto i te waahi o te torotoro mokowhiti. I te mea he maha nga whenua Arapi e whakaaro ana ki te tuku i o ratou tangata whenua ki te waahi, ka kaha ake te whakaae o te kupu "najmonauts", e mohio ana ki nga takoha ahurea me te hangarau a nga kaiwhaiwhai Arapi i waho.

Nga wehewehe:

– “Najmonaut”: Ko te kupu i hangaia hei tautuhi i nga kaihōpara mokowhiti Arab. Ka honohia te kupu Arapi "najm" (whetu) me te kupu Kariki "naut" (kaiwhakatere).

– “Astronaut”: Ko te kupu e whakamahia ana hei whakaahua i te hunga e haere ana ki te waahi. I ahu mai i te prefix "astro" te tikanga whetu.

– “Cosmonaut”: Ko te kupu i whakamahia i Ruhia ki te korero mo nga kairangirangi.

– “Taikonaut”: Ko te kupu i whakamahia i Haina ki te korero mo nga kairangirangi. I ahu mai i te prefix “taikong” te tikanga mokowhiti.

– “Vyomanaut”: Ko te kupu e kiia ana i whakamahia i Inia hei korero mo nga kairangirangi, ahakoa kaore i te maarama te whakamahi a te iwi.

Rauemi:

– Te Kaitiaki (uiuitanga me Dr. Al Neyadi)

– Nga rangahau me nga korero taapiri