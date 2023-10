Te Tirotiro i a Neptune: He Tono Hou mo te Mihana ki te Ao Outermost

Kua roa te hunga kaiputaiao o te aorangi e mīharo ana ki a Neptune, te aorangi o waho rawa atu o to tatou punaha solar, engari na te tawhiti rawa atu, he wero nui te tuku waka mokowhiti ki runga o Neptune. Heoi ano, kua whakatakotohia e te roopu kairangahau he whakaaro hou mo te misioni a meake nei ki a Neptune e uru ana ki te whakamahi i te hau kikokore o Triton, te marama nui o Neptune.

I roto i tetahi pepa tata nei, i tohuhia e nga kairangahau te otinga angitu o te Whakamatau Rererangi Orbit-Earth Low-Earth Flight Test of a Inflatable Decelerator (LOFTID) a NASA i te tau 2022. I whakaaro ratou ki te whakamahi i tetahi taputapu rite LOFTID, e kiia nei he aeroshell, hei whakaroa i te waka mokowhiti i te wa e tata mai ana. Triton. Ahakoa he iti iho i te 1/70,000 te pehanga hau o te hau o te ao o Triton, i kitea e nga kairangahau ka taea tonu te whakapoipoi kia taea ai e te waka mokowhiti te uru ki roto i te omionga kua mau ki te taha o Neptune.

Hei whakatutuki i tenei, me heke te kaitarai ki te 6 maero (10 kiromita) ki runga ake i te mata o Triton. Kaore i rite ki etahi atu whakaaro mo te misioni, ko te korenga o nga pae maunga nui a Triton ka whakaiti i te tupono o te tukinga kino. Ko nga kairangahau e kii ana ma te whakamahi i te tikanga aeroshell, ka taea te whakaoti i te misioni ki Neptune i roto i te 15 tau, he poto ake i nga kaupapa o naianei.

I tua atu, ka whai waahi tenei misioni ki te ako i a Triton, e kiia ana ko tetahi o nga mea tino rerekee o te punaha solar. E whakaponohia ana he mea hopu Kuiper Belt, ma te titiro tata atu ki a Triton mai i etahi kiromita ki runga ake i te mata ka puta he tirohanga puiao nui.

Ahakoa he maha nga wero o te hokinga mai ki Neptune na te tawhiti o te tawhiti, ko tenei tono auaha he otinga pai. Ma te whakamahi i te hau o Triton, ka taea e nga kaiputaiao te wikitoria etahi o nga arai e pa ana ki te eke me te huri haere i te aorangi. Ko etahi atu rangahau me te ahu whakamua hangarau ka tika kia huri i tenei tono ki te pono.

Nga wehewehe:

1. LOFTID – Whakamātautau Rererangi Orbit-Earth Low-Earth of a Inflatable Decelerator, he kaupapa NASA i hangaia ki te whakawhanake i te parepare inflatable hei tiaki i nga waka mokowhiti i te wa o te hekenga o te rangi.

2. Aeroshell – He anga whakamarumaru, he whakangungu rakau ranei e whakamahia ana i te wa e uru ana te hau ki te whakaheke i te tere o te waka mokowhiti me te tiaki i te wera nui.

3. Kuiper Belt – He rohe o te punaha solar i tua atu o Neptune, he maha nga tinana iti hukapapa kei roto, ka kiia ko te toenga o te punaha solar.

Source: Kaore te tuhinga puna e whakarato i tetahi URL motuhake.