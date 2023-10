Nga Utauta Hou mo nga Kairangirangi: Te tirotiro i nga wero mokowhiti me nga mea hou

E rua nga kaihopu maia i eke ki te hikoi atea i waho o te International Space Station (ISS) i te Wenerei, Whiringa-a-nuku 25, ka tutaki ki tetahi rerenga whakamahana whakamihi i kitea i mua o te marama. Ko Oleg Kononenko raua ko Nikolai Chub, no te tari mokowhiti a Rūhia a Roscosmos, i kaha ki te haere ki runga i a raatau mahi extravehicular (EVA) me te kaupapa ki te tuhi me te wehe i te rerenga whakamatao mai i te radiator.

I roto i te hīkoi ātea, i āta mātaki atu a Kononenko i te haukini e whakaemihia ana, i hanga he “poka” e tipu haere ana, he “matete” ranei. Ko tenei tirohanga ahurei i pa ki te poke o tetahi o ana here, me mau ki roto i te putea ka waiho ki waho o te teihana mokowhiti. Ko nga aahuarangi, kua rite mo nga tutakitanga ki te whakamatao paitini, ka ata horoi i a ratou kakahu mokowhiti me a ratou taputapu kia kore ai e hoki mai te haukini ki roto i te teihana.

I a ia e tuhi ana i te radiator, i kitea e Kononenko tetahi tirohanga whakamiharo: he maha nga kohao rite kei te mata o nga panui. I te miharo, ka waeahia e ia nga kaiwhakahaere rererangi i Moscow Mission Control, e kii ana he "tino rite nga taha, penei kua werohia." Ko te tohatoha o enei rua ka taapiri atu ki te mea ngaro e pa ana ki tenei aitua.

Ko te toenga o te haukini i pakaru i te katinga o nga marere e whakaponohia ana na te hanga o te "poka." Ka ata tirotirohia e nga miihini a Ruhia nga raraunga i kohia e nga cosmonauts hei whakatau i te take o te pakaru me te whakawhanake otinga mo te tiaki radiator a meake nei.

I tua atu, i tenei hikoi mokowhiti, i pai a Kononenko me Chub ki te whakauru i tetahi punaha whakawhitiwhiti radar waihanga ki runga i te waahanga taiwhanga maha o Nauka. Ka whai waahi nui tenei punaha hou ki te aro turuki i te taiao o Papatūānuku. I tukuna ano e ratou he nanosatellite iti te ahua mataono, i hangaia hei whakamatautau i te hangarau whakatere ra. Ahakoa kaore nga parirau o te ra i toro atu i runga i te mea i whakamaheretia, i pai te whakamatautau a te miihana i te tikanga tuku.

I mutu tenei hīkoi whakaihiihi 7-haora, 41-meneti i te katinga o te pao ki te Poisk module airlock. I te katoa, i tohuhia te hīkoi ātea tuatahi a Chub me te tuaono whakamīharo a Kononenko, ka eke tana wā hīkoi ātea ki te 41 hāora me te 43 meneti.

Puna: NASA TV, Russian Federal Space Agency (Roscosmos)