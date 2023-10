Kua Kitea Te Irirangi Tino Tawhito me te Tawhiti Tere, E Aki ana i nga Tepe o to tatou Maramatanga ki te Ao

I roto i te kitenga o te whenua, kua kitea e nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Macquarie me te Whare Wananga o Swinburne o te Whare Wananga o te Hangarau o Swinburne te pakaru o te reo irirangi tere me te tawhiti rawa atu i kitea. I whakaputaina i roto i te hautaka Pūtaiao, e whakaatu ana te rangahau ko nga FRB he huarahi ki te ako i nga mea intergalactic me te whakawhānui i o tatou mohiotanga ki te ao.

Ko te pakaru o te reo irirangi, i kiia ko FRB 20220610A, i mauhia e te karu irirangi ASKAP i te Pipiri 10, 2022. Ko te pakarutanga i ahu mai i tetahi huihuinga o te ao i tuku i te nui o te kaha i roto i te iti iho i te hekona, he rite ki te katoa o nga tukunga o te Ra. neke atu i te 30 tau.

Ma te whakamahi i nga momo rihi a ASKAP, i taea e nga kairangahau te tohu i te waahi tika o te pakaru o te reo irirangi. Na ka whakamahia e ratou te ESO Very Large Telescope (VLT) i Chile ki te rapu i te puna tupuni, he mea tawhito ake, he tawhiti atu i etahi atu FRB i kitea i mua.

E tautoko ana tenei kitenga i nga ariā o naianei mo te takenga mai o nga FRB, i te mea i ahu mai te pakaru mai i te kohinga o nga tupuni hanumi. E whakaatu ana hoki i nga herenga o te hangarau karu o naianei, na te mea ka taea noa e tatou te mataki me te kimi i nga FRB i roto tata ki te waru piriona tau o mua.

Ka whakau hoki te rangahau i te hononga Macquart, na te kaitirotiro arorangi o Ahitereiria a Jean-Pierre 'J-P' Macquart i whakatakoto i te tuatahi, e kii ana ko te tawhiti atu o te pakaru o te reo irirangi, ka nui ake te hau o te hau e kitea ana i waenga i nga tupuni. He pono tenei hononga ahakoa mo nga FRB i tua atu i te haurua o te Ao mohio.

I tenei wa, tata ki te 50 nga FRB kua tino kitea, tata ki te haurua o ratou i tohua ma te whakamahi i te ASKAP. E whakapono ana nga kairangahau tera pea ka kitea nga mano tini atu o enei ahuatanga o te ao, tae atu ki era kei nga waahi tawhiti ake.

Ahakoa kaore i te mohiotia te take tika o nga FRB, ko tenei rangahau e kii ana ko enei pakaru he huihuinga noa i te ao. Ka whakaratohia e ratou nga korero nui mo te rapu matū i waenga i nga tupuni me te whakanui ake i to maatau mohio ki te hanganga o te Ao.

I tenei wa ko ASKAP te karu irirangi matua mo te kimi me te kimi FRB. Ko nga telescopes SKA o te ao kei te heke mai, kei te hanga i tenei wa i Ahitereiria ki te Hauauru me Awherika ki te Tonga, e tika ana kia nui ake i te kaha o ASKAP, ka taea e nga kaitirotiro arorangi ki te tautuhi i nga FRB o mua me te tawhiti.

I roto i te katoa, ka panaia e tenei kitenga whenua nga rohe o to tatou mohiotanga ki te Ao me te whakapumau ano i te hiranga o nga paoho tere o te reo irirangi ki te hura i nga mea ngaro o te ao.

Puna: Pūtaiao, Te Whare Wananga o Macquarie, ESO/M. Kornmesser