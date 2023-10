Nga Maramatanga Hou mo te Waihanga Huanga I Whakakitea e Webb's Detection of Tellurium

By

Ko te kitenga o te whenua i taea e James Webb Space Telescope kua whai matauranga hohonu ki nga kaiputaiao mo te hanga o nga mea matū o te ao. Ko nga Kairangahau e rangahau ana i te pakaru o te hihi kamma kanapa ka kitea te noho mai o te huānga onge tellurium, e whakamarama ana i te takenga mai o nga mea tino nui.

Ko te pakaru o te hihi-gamma, e kiia nei ko GRB 230307A, ko te tuarua o nga mea kanapa i kitea, na te whakakotahitanga o nga whetu neutron e rua, ka puta he ahuatanga pahū e kiia nei ko te kilonova. Na roto i te whakamahi i te whakaaro nui o Webb, i taea e nga kaiputaiao te hopu i te hihinga tuatahi o waenganui-infrared o te kilonova, e whakaatu tika ana i tetahi huānga taumaha.

I nga wa o mua, ko te tukanga o te hanga huānga he mea uaua tonu, ina koa mo nga huānga e tino whai kiko ana ki te ao. Heoi, ko te kitenga o te tellurium i muri mai o te kilonova e tohu ana ko etahi atu huānga e tata ana ki runga i te teepu waahi, penei i te iodine, kei roto ano i te taonga kua puta.

"Neke atu i te 150 tau, e mahi ana nga kaiputaiao ki te mohio ki te ripanga o ia wa o nga huānga, a inaianei, na te Webb, ka taea e matou te whakakii i etahi o nga waahi whakamutunga," ko ta Andrew Levan te kaituhi matua ako o te Whare Wananga o Radboud me Te Whare Wananga o Warwick.

Ko te kitenga o te tellurium, he onge noa atu i te konukawata i runga i te whenua, he tohu nui i roto i to maatau mohiotanga ki te hanga o nga huānga i roto i nga huihuinga ao penei i nga kilonova. Ko nga tirohanga a Webb i whai waahi motuhake ki nga kaiputaiao ki te ako i enei ahuatanga uaua, e whakatuwhera ana i te kuaha mo nga kitenga hou atu a muri ake nei.

Ko te rangahau ehara i te mea e whakaatu ana i te kaha o te James Webb Space Telescope engari e whakaatu ana hoki i te hiranga o te mahi tahi i waenga i nga karu maha, penei i te Fermi Gamma-ray Space Telescope me te Neil Gehrels Swift Observatory. Ma te whakakotahi i nga raraunga mai i nga punaa rereke, ka taea e nga kaiputaiao te whakahiato i tetahi pikitia matawhānui o nga huihuinga ao me te whakamarama ake i to maatau mohiotanga ki te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te pakaru o te hihi-gamma?

Ko te pahū hihi-gamma he pahūtanga tino hihiko e tuku ana i te pahū kaha o te hihi hihi. Ko enei pahūtanga tetahi o nga huihuinga tino kaha o te ao, he maha nga wa e hono ana ki nga supernovae, ki te hanumi ranei o nga mea kiato penei i nga whetu neutron.

He aha te kilonova?

Ko te kilonova he pahūtanga i hua mai i te whakakotahitanga o nga whetu neutron e rua, he whetu neutron ranei me tetahi poka pango. He huihuinga kaha e tuku ana i te nui o te kaha, ka puta pea te hanga o nga mea taumaha.

He aha te mea nui te kitenga o te tellurium?

He huānga onge te Tellurium he iti rawa atu i te konukawata i runga i te whenua. Ko tana kitenga i muri mai o te kilonova e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te mahi o te hanga huānga i roto i nga huihuinga o te ao. Ko te ahua o te tellurium e tohu ana ka puta ano etahi atu mea nui, penei i te iodine, i roto i enei pahūtanga.

He aha te mahi a James Webb Space Telescope i tenei kitenga?

Ko te James Webb Space Telescope he mahi nui i roto i tenei kitenga ma te hopu i te awhiowhiowhio-a-waenganui tuatahi o te kilonova. Ko tana tino aro nui ka taea e nga kaiputaiao te mataki tika i te aroaro o te tellurium, e whakarato ana i nga korero tino nui mo te mohio ki te hanganga o nga mea taumaha o te ao.

He pehea te mahi tahi i waenga i nga momo telescope e whai waahi ai ki nga kitenga putaiao?

Ko te mahi tahi i waenga i nga karu maha, penei i te Fermi Gamma-ray Space Telescope a NASA me Neil Gehrels Swift Observatory, ka taea e nga kaiputaiao te kohi raraunga mai i nga roangaru rereke me nga puna. Ma te whakakotahi i enei tirohanga, ka taea e nga kairangahau te maaramatanga matawhānui ki nga kaupapa o te ao me te hura i nga tirohanga hou ki nga mahi o te ao.