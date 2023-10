Ka taea e nga whetu o te Karauna-o-Thorns Starfish te tu atu ki nga ngaru wera, ka nui ake te whakatuma mo nga toka.

Ko nga rangahau tata nei i whakahaerea e nga tohunga koiora o te moana mai i te Whare Wananga o Poihakena kua whakamarama i te kaha o nga whetu o te karauna-o-taratara rangatahi ki nga ngaru wera, ka puta ake te awangawanga mo te kaha o te kino o te toka kao na te huringa o te rangi. Ko nga whetu o te Karauna-o-tataramoa he tangata whenua o te Great Barrier Reef, e mohiotia ana ko ia tetahi o nga tino kaikino o te kaoa. Ko te kino ka pa mai ki a raatau he tuarua noa iho ki nga huripari me nga mahi whakangao i runga i te mate kao.

Ko te rangahau, i arahina e Ahorangi Maria Byrne me te whakaputa i roto i te retaata Global Change Biology, i whakaatu ko nga whetu whetu karauna-o-taratara e kaha ana ki te tarai i nga taumata wera nui e whakamate ana ki te kao. Ma tenei kaha ka taea e ratou te ora i nga ngaru wera me te haere tonu i to ratau huringa ora hei kaikino kaikiko e kai ana i nga kaoa hou e tipu ana.

E ai ki nga kitenga, ahakoa ka heke te taupori o nga whetu whetu o te karauna o nga tataramoa na te whakamahanatanga o te moana na te huringa o te rangi, ka taea e nga whetu whetu kai otaota te tatari marie mo nga ahuatanga tika kia tipu hei kai konihi. Ma tenei ka ara ake ano te taupori konihi me te kino ano o nga toka.

Ko te huringa o te huarere kei te paheketanga o te wheo me te mate ka piki ake te pāmahana wai ma te 1-3 nga nekehanga Celsius. I kitea e te rangahau ka taea e nga whetu whetu o te karauna-o-taratara te aro ki te toru nga wa i te kaha o te wera e pa ana ki te wao. Ko tenei kaha, me to ratou hiahia ki nga kainga parapara i hua mai i te whakangao me te mate mate, ka taea e ratou te piki haere i roto i te waa.

I tautuhia ano e nga kairangahau nga take e whai oranga ai nga whetu whetu karauna-o-taratara rangatahi i roto i nga tikanga whakamahana. Ko te iti o te rahi ka whakaiti i o raatau hiahia tinana, me to raatau kaha ki te whangai i nga momo momo kai, tae atu ki nga pukohu coralline, ka whakanui ake i to raatau oranga.

E ai ki te kaituhi o te rangahau, a Matt Clements, ko nga kitenga e whakaatu ana i te whai waahi o te mate o te kao kao ki te whai waahi ki nga pakarutanga o nga whetu whetu. Ko te ngaronga o nga kaikino taiao me te whakaemi o nga matūkai i roto i te wai ka whai waahi ano ki te whakapataritari i te paanga o te huringa o te rangi ki runga i nga toka.

Me rangahau ano kia mohio ai ki nga paanga o enei kitenga mo nga rauwiringa kaiao moana me te tiaki i nga toka.

