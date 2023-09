Ko te Rahi me te Hanga o te Koroni Coral hei whakatau i te matatini me te hauora o te moana

He rangahau tata nei i whakahaerehia e te tauira paetahi a Sofia Ferreira mai i te Whare Wananga o Hawai'i ki Hilo, i te mahi tahi me nga kaiputaiao moana, e whakaatu ana i te hiranga o te rahi me te ahua o te koroni kao hei whakatau i te uaua me te hauora o nga rauwiringa kaiao moana. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature, i aro ki te matapae me pehea te awe o nga toka wheo i Guam ki te uaua o te noho.

Ko nga kao te tohunga hoahoa o te taiao, e hoahoa ana i nga momo nohonga me nga piringa mo nga momo moana. I whakamahia e te roopu a Ferreira nga kamera hangarau-nui i raro i te wai me nga tikanga whakaahua whakaahua 3D ki te mapi i nga waahi toka 208 huri noa i Guam. Neke atu i te 12,000 nga rupi i aromatawaihia e ratou takitahi, ka hopu i te rahi me te ahua tupu.

I kitea e te rangahau ko ia koki me nga koki o te koroni wheo ka whai waahi nui ki te pupuri i te tini o nga momo momo moana. I whakatauhia e nga kairangahau ko te rahi o te koroni wheo me te ahua o te ahua he tino matapae mo te uaua o te noho ki nga toka o Guam, me whakauru ki roto i nga kaupapa aro turuki i te toka.

Kei te anga whakamua nga toka kao mai i nga taumahatanga o te rohe me te ao. Ko te mohio ki nga mahi o roto o enei puunaha rauwiringa kaiao he mea nui mo te tiaki. Ko te tumanako a Ferreira ka puta he tumanako ka puta he tirohanga mo nga rangahau a muri ake nei mo te paheketanga o te noho toka moana ki nga rauropi e pa ana ki te toka i raro i te huringa o te rangi.

Ka whai waahi tenei rangahau ki to maatau mohiotanga ki te hononga whakahirahira i waenga i nga ahuatanga o te koroni wheo me te uaua o te rauwiringa kaiao moana. Ma te whai matauranga ki te ahua o nga koroni wheo ki te hanga i o ratau kainga a tawhio noa, ka taea e nga kairangahau te hanga rautaki tiaki pai ake hei tiaki i enei punaha rauwiringa kaiao.

