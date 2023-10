Katoa nga miihini RS-25 e wha kua whakauruhia ki runga i te Artemis 2 Core Stage o NASA

Ko te kaupapa Artemis a NASA, e whai ana ki te whakahoki mai i nga Kairangirangi ki te Marama, i eke ki tetahi tohu nui me te whakaurunga o nga miihini RS-25 e wha ki runga Core Stage-2 hei whakamahi i te miihana Artemis 2. I pai te whakauru o nga miihini ki te punaha whakatere me te punaha rererangi, e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te kaupapa. Ko te atamira matua, e tu ana i te 212 putu, e rua nga taika whakaihiihi wai nui me nga miihini RS-25 e wha.

I timata te mahi whakaurunga i te timatanga o Hepetema, me te whakaurunga o te miihini whakamutunga i te Mahuru 20. Kua kii a NASA ko te whakamarumaru me te whakakakahu i nga miihini e wha ki runga i te atamira he wa roa e uru ana ki te whakauru i nga momo waahanga me te whakahaere i nga whakamatautau me te tirotiro kia tika ai. mahi.

Ahakoa kua puta te ahunga whakamua i runga i te Core Stage-2, he take fehokotaki i te Michoud Assembly Facility i whakaroa mo te wa poto mo te Core Stage-3, he mea tino nui mo te miihana Artemis 3. Heoi, kei te whakaaro a NASA ka kitea he whakatau. Ko te Kaupae-2 ka oti i te mutunga o tenei tau, ko te Kaupae-3 kua whakaritea hei te mutunga o te 2024, i te timatanga o te 2025 ranei.

I tua atu i nga whakaurunga miihini, ko nga miihini RS-25 kua whakahouhia kua whakamatauhia o raatau tohu tohu. I whakamatauria nga miihini mo te 550 hēkona, neke atu i te roanga e hiahiatia ana e te 50 hēkona. Ko tenei whakamatautau te tuatahi o nga whakamatautau 12 kua whakamaheretia mai i te 2024, a ko te whai ki te aromatawai i te kaha o nga waahanga miihini hou.

Ahakoa te ahunga whakamua, kua aro te kaupapa Artemis a NASA ki te whakahee mo tona pumau me te utu nui. Ko te roketi SLS Moon kua pau katoa, i whakamahia i roto i te hotaka, i kiia e te Kaitirotiro Tianara he kore utu. Heoi, kei te u tonu a NASA ki te kaupapa me te mahi ki te whakatika i nga wero putea.

