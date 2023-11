Te Whakanuia i te Puataata i roto i nga Whakaaetanga Taakaro FDA: He Arotahi ki te Haumaru Turoro

No tata nei te US Food and Drug Administration (FDA) i raru mo te maramatanga me te tino tika o ana mahi arotakenga tarukino, pera i nga rangahau i whakahaeretia e te Whare Wananga o Oregon State. Kua kitea e enei rangahau kei te kaha ake te whakaae a te FDA ki nga raau taero i runga i nga whakamatautau haumanu kotahi, me te iti ake o nga korero mo enei whakamatautau. Ahakoa he mea tino nui te tere o nga maimoatanga whakaora, ka kii nga tohunga me nui ake te maarama hei whakarite i te haumaru me te oranga o te manawanui.

Ko nga kamupene rongoa i tenei wa ka tohatoha noa i nga hua mai i nga whakamatautau haumanu e rua mo te maha o nga raau taero, ka waiho nga patai mo te huarahi whiriwhiri me nga hua o etahi atu whakamatautau. Ko te hiranga o te whakaatu i nga whakamatautau katoa kua oti, kaua ki te hunga kua tohua noa, kei te akiakihia e nga kairangahau. Ehara tenei i te kii ko nga rongoa mate pukupuku, hei tauira, me rapu rangahau taapiri, engari ko te tohatoha i nga hua whakamatautau ka nui ake te maarama mo te whai huatanga.

Hei whakatika i te hiahia kia tere ake te uru atu ki nga rongoa whakaora ora, i whakatinanahia te 21st Century Cures Act i te tau 2016. Ahakoa ko tenei ture i whai kia tere ake te whakaaetanga o nga raau taero hou mo nga mate kino penei i te mate pukupuku, i whakangawarihia etahi paerewa i runga i te maha. o nga akoranga tautoko e hiahiatia ana. I tua atu, i whakaitihia te aro ki nga whakamatautau haumanu matapōkeretia, ka taea te whakamahi i nga tohu whakakapi hei utu mo nga hua haumanu i roto i nga keehi motuhake. Ka whakamahia nga tohu whakakapi hei whakakapi ina he nui te wa ki te aromatawai i nga putanga haumanu tika.

Ko nga rangahau i whakahaerehia e te Whare Wananga o Oregon State i tātari i nga whakaaetanga a te FDA mo nga raau taero hou i te tau 2017 me te 2022. I kitea e nga kairangahau he maha nga raau taero i whakaaetia i runga i te rangahau kotahi, me te iti o te whakapuakitanga o nga hua whakamatautau. Ko te kore o te maramatanga ka puta he awangawanga mo te urunga o nga korero mo nga tohunga hauora me nga turoro.

Hei mutunga, he mea nui te maaramatanga i roto i nga tikanga arotakenga tarukino a te FDA hei whakarite i te haumaru me te oranga o te manawanui. Ma te whakapuakitanga o nga whakamatautau katoa kua oti te maarama ki te kaha o te rongoa. Ahakoa ko te 21st Century Cures Act i whai kia tere te whakaaetanga o nga raau taero whakaora, he mea nui kia whakataurite i waenga i te tere me te marama. Ma te whakatika i enei awangawanga, ka taea e te FDA te whakanui ake i tona pono me te whakarato ki nga tohunga hauora me nga turoro nga korero e hiahia ana ratou ki te whakatau whakatau.

FAQ

He aha te mea nui i roto i nga arotakenga tarukino?

He mea nui te maaramatanga i roto i nga aromatawai tarukino hei whakarite i te haumaru me te oranga o te manawanui. Ka taea e nga tohunga hauora me nga turoro te whai waahi ki te whakaoti i nga korero mo te whai huatanga o te rongoa me nga tupono ka tupono.

He aha te 21st Century Cures Act?

Ko te 21st Century Cures Act he ture i whakatinanahia i te tau 2016 me te whai kia tere ake te whakaaetanga o nga raau taero hou mo nga ahuatanga kino. I whakangawarihia etahi paerewa kia tere ai te uru ki nga rongoa whakaora.

He aha nga tohu whakakapi?

Ka whakamahia nga tohu whakakapi hei whakakapi mo nga putanga haumanu tika ina he nui te waa ki te aromatawai i aua putanga. Me whai hononga ki nga putanga haumanu me te whakaatu i te whai huatanga o te rongoa.

Me pehea e taea ai te maaramatanga ake i roto i nga aromatawai tarukino?

Ka nui ake te maarama i roto i nga aromatawai tarukino ma te tono ki nga kamupene rongoa ki te whakaatu i nga hua o nga whakamatautau katoa kua oti, kaua ki te hunga kua tohua. Ma tenei ka maarama ake te maaramatanga mo te whaihuatanga me te tohu haumaru o te tarukino.