Te Whakatau i nga Tawhā Taketake o nga Whetu: Te Taatari i te Whetu a Barnard

Ka matapakihia e tenei tuhinga te hiranga o te whakatau i nga tawhā taketake o nga whetu, me te whakaatu i te tātaritanga hiranga o te whetu o Barnard. He mea nui te mohio ki enei tawhā i roto i nga momo waahi o te astrophysics, mai i te ako i te kukuwhatanga tupuni ki te whai matauranga ki te hanganga o roto o nga exoplanets.

Ko te tātaritanga i ahu mai i te kounga teitei tata-infrared (NIR) tūāwhiorangi o Barnard's whetū, tangohia ki CFHT/SPIRou, e he ōwehenga tohu-ki-haruru neke atu i te 2500 i roto i te roopu H. Ka whakatauritea tenei awhiowhio ki nga tauira rererangi whetu PHOENIX-ACES. He mea whakamiharo, ahakoa he mano nga rarangi kei roto i te awhiowhio, he maha nga rarangi kei roto i te tauira karekau e kitea i roto i nga raraunga kua kitea, he rereke.

He maha nga mea, penei i te koretake o te haere tonu, te pokenga kaore ano kia whakatauhia, me nga raina hiihini kua nekehia mai i o raatau roangaru e tumanakohia ana, ka tohuhia he puna pea o te rītaha mo te nui o te whakatau. Hei whakaea i enei wero, ka tautuhia e nga kaituhi he rarangi poto o etahi rau rarangi pono mai i te 10,000 neke atu o nga rarangi i kitea i roto i te NIR ka taea te whakamahi mo te tirohanga matū.

I roto i tenei rangahau he tikanga hou mo te whakatau i te pāmahana whaihua me te konganuku katoa o nga papaka M hurihuri puhoi. Engari ki te whakamahi i nga tikanga whakaraerae nui, ka whakamahia e tenei huarahi hou etahi roopu raina. Ma te whakamahi i tenei tikanga, ka whakatauhia te pāmahana whaihua o te whetu o Barnard kia tata ki te 3231 K. He rite tenei hua ki te uara i puta mai i te tikanga interferometric.

Ko te rangahau ano he inenga maha o nga huānga rereke 15 mo te whetu o Barnard, tae atu ki nga huānga e wha (K, O, Y, Th) kare ano kia korerotia i mua mo tenei whetu. Ko nga kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te whakapai ake i nga tauira o te hau o naianei ki te tino whakamahi i te tirohanga a NIR ki te mohio ki nga ahuatanga me te hanganga o nga whetu penei i te whetu a Barnard.

Puna: astro-ph.EP