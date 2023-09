Ko nga Waea Tangata e whai ana i te tauira o te rahi me te tatau

I roto i tetahi rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Proceedings of the National Academy of Sciences, kua kitea e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o McGill tetahi tauira whakamihiihi i roto i nga pūtau tangata e ahua whai ana i te hangarite pangarau rite puta noa i te rauropi katoa. Ko te rangahau e whakaatu ana i te hononga rereke i waenga i te rahi o te pūtau me te tatau, e tohu ana he tauhokohoko i waenga i enei taurangi.

Ko te rahi me te tatau o nga pūtau he mea nui ki te tipu me te mahi o te tinana o te tangata. Heoi, tae noa ki tenei wa, kaore he rangahau matawhānui i tirotirohia te hononga i waenga i enei mea puta noa i te tinana tangata. Hei whakaki i tenei waahi, i whakahiatohia e te roopu rangahau nga raraunga mai i te 1,500 neke atu i nga puna kua whakaputaina hei hanga i tetahi huingararaunga taipitopito o te rahi pūtau me te tatau puta noa i nga momo pūtau nui.

Ko nga kitenga o te rangahau e whakaatu ana i te pikinga o te rahi o te pūtau, ka heke te tatauranga o te pūtau, me te rereke. Ko te tikanga ko nga pūtau kei roto i te karaehe rahi kua whakaritea he rite tonu te whai wāhi ki te katoa o te koiora pūtau o te tinana. Ko te hononga i waenga i te rahi o te pūtau me te tatau e mau tonu ana puta noa i nga momo pūtau me nga karaehe rahi, e tohu ana i te ahua riterite o te homeostasis.

E ai ki nga kairangahau he tata ki te 36 trillion nga pūtau kei roto i te tinana o te tane, ko te wahine kei te 28 piriona nga pūtau, me te tamaiti tekau tau te pakeke kei te 17 trillion nga pūtau. Ko te tohatoha o te koiora pūtau ko te nuinga o nga uaua me nga ngako ngako, engari he nui te awe o nga pūtau toto whero, platelets, me nga pūtau toto ma ki runga i nga tatauranga pūtau.

He mea whakamere, kei ia momo pūtau te awhe rahi e noho rite tonu ana puta noa i te whanaketanga o te tangata. He rite tonu tenei tauira puta noa i nga momo whakangote, e tohu ana i te maapono taketake o te koiora pūtau.

I roto i te katoa, ko tenei rangahau he whakamarama i te hononga whakahirahira i waenga i te rahi o te pūtau me te tatau i roto i te tinana o te tangata. Ko nga kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te whanaketanga me te mahi o nga pūtau, e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te torotoro haere i roto i te mara o te koiora.

Rauemi:

– Nga Mahi a te National Academy of Sciences (2023)

– Te Tari o te Ao me te Ao Putaiao, Te Whare Wananga o McGill, Kanata.