He aha nga Kometa me te ahu mai i hea?

Ko nga Komete he taonga tiretiera e hopu ana i o tatou whakaaro me o ratou tira kanapa puta noa i te rangi me o ratou hiku roa. Engari kua whakaaro koe he aha nga kometa me te take i ahu mai ai?

Ko nga kometa he toenga mai i te hanganga o to tatou punaha solar mo te 4.5 piriona tau ki muri. Ko te nuinga o te hau, te puehu, te toka, me te whakarewa i tau ki roto i te Ra me nga aorangi, engari ko nga mea kaore i hopukina ka hanga kometa me nga asteroids.

He maha nga wa e kiia ana nga kometa he "poi hukarere paru" he "poipoi paru tio" na te mea he putunga toka, puehu, hukapapa me nga hau toka me nga ngota ngota. Ko te karihi o te kometa te matua o enei rawa.

Kei te karapoti i te karihi he paparanga tio puhoi, he rite ki te koeko hukarere, me te kirinuku kirikiri matotoru. Ka puta te kirinuku ina tata te kometa ki te Ra, ka wera ona papa o waho. Na te kirikiri o waho me te pupuhi o roto, kua whakatauritea nga kometa ki te aihikirimi parai.

Ko te nuinga o nga kometa he maero noa te whanui, ko te kometa nui rawa atu e mohiotia ana he 85 maero te whanui. He iti, he pouri hoki, ka kitea ka tata ki te Ra.

Ka whakatata atu tetahi kometa ki te Ra, ka wera, ka puta he tukanga e kiia nei ko te sublimation. Koinei te wa ka huri tika nga haurehu me nga ngota ngota kei runga i te mata o te kometa mai i te totoka ki te hau. Ko te hau me te puehu i tukuna he kapua huri noa i te komete e mohiotia ana he koma.

Ka mahi tahi te koma ki te Ra ki te hanga hiku e rua. Ko te hiku katote he hau, he puru te tae. Ko te hiku o te puehu ka hangaia e nga matūriki puehu ka tukuna i te wa o te whakahekenga me te whakaata i te ra o te ra, ka puta te ahua kopikopiko o te hiku.

Ko nga komete he tino rerekee te orbit, ko te tikanga he porowhita whakaroa me nga huarahi tino tata e tata ana ki te Ra. Ka pau te nuinga o o ratau wa ki nga rohe tawhiti o te punaha solar, ka tere haere ma te taha o waho.

He maha nga kometa e whakaponohia ana i ahu mai i te kapua Oort, he anga porowhita o nga tinana iti o te ra e karapoti ana i to tatou punaha solar. Ko nga Komete mai i te kapua Oort he roa te roa o nga waa orbital neke atu i te 200 tau, ka kiia ko nga kometa wa roa.

Ko nga komete wa poto, i tetahi atu taha, he iti iho i te 200 tau te roa o te orbital. I ahu mai etahi kometa wa poto i te Kuiper Belt, he whitiki asteroid i tua atu o Neptune. He kometa a Hupita-whānau he iti iho i te 20 tau te roa o te orbital, ka tae noa ki te orbito o Jupiter.

He wa poto noa te noho o nga Kometa ki roto i te punaha solar, e whiti ana i a ratou e whakatata ana ki te Ra i mua i te memeha haere, ka hoki ki te punaha solar o waho.

Ko nga Kometa kei te hopu tonu i to tatou hiahia, me te tuku whakaaro ki te takenga mai o to tatou punaha solar.

