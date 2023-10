He Kometa Nui Ka Whakatata ki Te Whenua: 12P/Pons-Brooks

He kometa nui, e toru nga wa nui ake i te Maunga Everest, e anga atu ana ki te whenua. E mohiotia ana ko 12P/Pons-Brooks, he 18.6 maero te diameter o tenei taonga nui o te rangi. Kei roto i te karihi o te kometa te cryomagma, he ranunga o te hukapapa, te puehu, me te hau. I tata nei, ka pahū te kometa mo te rua o nga wa i roto i nga marama e wha, ka hoki mai ano nga ahuatanga "haona" motuhake.

Ka puta te pahū ina pa ana te hihi o te ra ki roto o te komete, ka piki ake te pehanga me te pahū. Ko nga mea matao o te kometa ka peia ki te mokowhiti ma nga kapiti i roto i te karihi, ka puta te ahua o te haona. Ko Richard Miles mai i te British Astronomical Association (BAA) e kii ana ko te ahua rereke o nga puia puia, me nga aukati, ka arai ki te pananga o nga rawa i roto i te tauira rere ahurei.

He mea whakamiharo, ko 12P tetahi o nga kometa iti e mohiotia ana kei a ratou nga puia hukapapa kaha. Kei te aro turuki te BAA i te komete me te kite i te pahū tuarua i te Oketopa 5. Ko te pikinga ake o te kanapa i kitea i te wa o tenei pahūtanga na te rama taapiri e whakaata ana i te koma kua whakawhanuihia, te hau me te kapua puehu e karapoti ana i te karihi. Ko nga whakaahua o te pahūtanga i hopukina ma te whakamahi i te 2.0-m Faulkes Telescope North i te moutere o Maui i Hawaii na Jose Manuel Pérez Redondo.

Ahakoa te huarahi o naianei ki te whenua, ko te huarahi tata rawa atu o 12P/Pons-Brooks kare e tatari kia tae noa ki te 21 o Paenga-whawha, 2024. Mena ka kitea e te kanohi tahanga, he kaupapa whakahirahira tenei mo nga kaitoro arorangi. Heoi, neke atu i te kotahi rau tau i mua i te hokinga mai o te kometa ki to tatou takiwa, ko te hokinga mai o muri mai hei te tau 2095. Ko te mihi, kei te noho haumaru ki te 232 miriona kiromita mai i te whenua.

Kua roa e mohiotia ana tenei kometa e nga kaiputaiao. I kitea tuatahi e Jean-Louis Pons i te 12 o Hurae, 1812, i muri mai ka kitea ano e William Robert Brooks i te tau 1883. Koia te take i kiia ai ko 12P/Pons-Brooks. Ko te pahūtanga i te marama o Hūrae ko te tuatahi i roto i te 69 tau mo te 12P, me te 7,000 whakawhanui ake te koma i te karihi.

Ko te rahi o te coma i te wa o te pahūtanga tata tonu e kore e tino mohio, engari e kii ana te BBA he rua te kaha ake i tera o mua i te raumati. I te wa e rangahau tonu ana nga kaiputaiao i tenei komete nui, ko tana haerenga ki te whenua he kaupapa whakamihiihi o te rangi e kaingākautia ana e te hunga arorangi.

Nga wehewehe:

– Cryomagma: He ranunga o te hukapapa, te puehu me te hau ka kitea i roto i nga kometa.

– Nucleus: Ko te matua totoka o te kometa.

– Koma: Ko te hau me te kapua puehu e karapoti ana i te karihi o te kometa.

Rauemi:

– Te British Astronomical Association (BAA)

– LiveScience