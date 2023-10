- Ka 'tiniming', ka 'tukino' ranei a Comet 2/P Encke me te Taurid meteors i tenei tau?

Ko Oketopa me Whiringa-a-rangi he marama pai mo te maataki meteoro, a ko te tau 2023 kaore he rereke. I tenei tau, he take motuhake kia mataara i te taenga mai o Comet 2P Encke, te puna o nga Poi Ahi Taurid o Noema, ki te perihelion hei te 22 o Oketopa. Ko te mea pouri, ko te putanga mai o te kometa i tenei tau kaore i te pai mo nga kaitirotiro whenua. Ka iti iho i te atatu o te rangi, e wha noa nga nekehanga mai i te Ra ka tae atu ki te taha o te taha o te taha o te waahi.

Ko te Comet 2P Encke he 3.3 tau te roa o te orbital, he wahanga o te kahui nui e mohiotia ana ko te Encke (taurid ranei) Matatini. Ka huri i roto i te orbit Mercury, ka toro atu ki te whitiki asteroid i waenga o Mars me Jupiter. Ko te paahitanga pai e whai ake nei o te komete ka tae ki te 11 o Hurae, 2030.

Ko te Taurid meteors, e mohiotia ana ko te Halloween Fireballs, ka whakaputa i nga awa e rua e kaha ana mai i te mutunga o Oketopa ki waenganui o Noema. Ahakoa he iti te reiti e rima noa nga meteoro ia haora, he rongonui ratou mo te hanga poi ahi. I tenei tau, ka puta te Marama Katoa o te Kaiwhaiwhai i te Oketopa 28th, engari kaua te Marama kanapa e arai i te kitenga o nga poi ahi.

Ko etahi atu o nga ua meteor hei mataara mo tenei wa ko nga Orionids, ka eke ki runga i te ata o te Ratapu, Oketopa 22nd, me te 20 meteors mo ia haora. Ko nga Leonids, e eke ana i te marama o Whiringa-a-rangi 18th, e tika ana kia iti ake te tere o te 15 meteors ia haora. Heoi ano, he taunakitanga ka whakatata atu tatou ki tetahi huarahi tawhito mo te awa Leonid, tera pea ka piki ake te mahi.

I nga wa o te ua meteor, ka taea e koe te whai i nga meteors ki muri ki te kanapa i o raatau huinga whetu. Hei tauira, mena ka taea e koe te whai i tetahi meteor ki Orion, he Orionid tera, mena ka taea e koe te hoki ki a Leo, he Leonid tera.

I te katoa, ahakoa he iti noa te tirohanga o te Comet 2P Encke i tenei tau, he nui tonu nga mea e tatari ana ki nga tohu Taurid me etahi atu ua.

