Ka kitea e nga Kairangirangi te Kometa Rahi-Taone e anga ana ki te Ao

Kua kitea e nga Kairangirangi he kometa te rahi o te taone me nga puia makariri e anga atu ana ki te whenua. I tapaina ko 12P/Pons-Brooks, ko tenei toka mokowhiti nui e toru nga wa te rahi o Maunga Everest. Ka whakarōpūtia hei kometa puia, ko te tikanga he puia matao e tuku ana i nga otaota hukapapa puta noa i to tatou punaha solar. E whai ana te kometa i te 71 tau ki te huri i te ra, a, i kitea whakamutunga e te tangata i te tau 1954. I tata nei, ka kitea e nga kaitirotiro whetu he whakaahua hou o te kometa, e rua nga haona e puta mai ana i a ia.

Ko te kometa, kei roto i te kahui whetū Hercules, ka huri tata ki te whenua i te 21 o Paenga-whāwhā 2024. E matapaehia ana ka eke ki te +4 te rahi, e tohu ana i te kanapa o te rangi. Ko te tau iti ake e tohu ana i tetahi mea marama ake. Hei whakataurite, he +2 te rahi o Te Whetu o Te Tai Tokerau. No reira, ka kitea pea te kometa ki te kanohi tahanga i te marama o Mei me Hune o te tau 2024, me te matakitenga o te maramatanga hei te Pipiri 2. I muri i tana tata tata ki te whenua, kare a 12P/Pons-Brooks e kitea ano e te tangata tae noa ki te tau 2095. .

Puna: Kore