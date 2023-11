Te tirotiro i te hukapapa wai o raro i Mars

He kitenga whakamiharo kua kitea i runga i Mars tera pea ka whai paanga nui ki nga mahi tirotiro a te tangata mo te Papa Whero. Kua whakaatuhia e te kaupapa Mahere hukapapa wai o raro o NASA (SWIM) te tohatoha pea o te hukapapa wai o raro e tanumia ana ki roto i te 3 putu o runga o te mata o Mars. He mea utu nui enei korero mo te whakatau i nga waahi taunga mo nga mahi a muri ake nei ki Mars.

Ko te kitenga o te hukapapa wai i raro i te mata he huakitanga i roto i to maatau mohiotanga ki te hitori o te ahuarangi o Mars me te kaha o te oranga moroiti. Ko te wai i Mars karekau e mau i runga i te mata o te ao na te mea angiangi o te hau, ka mimiti tonu te wai. Heoi ano, he nui te tio i roto i nga pou o Mars, he wai te nuinga, ahakoa ka kitea ano te hukapapa hauota.

Ko te kaupapa SWIM, i aratakina e te Planetary Science Institute i Tucson, Arizona, i whakahaeretia e te Jet Propulsion Laboratory (JPL) o NASA, he mea nui ki te kohikohi raraunga mai i nga momo misioni NASA, penei i te Mars Reconnaissance Orbiter me te 2001 Mars Odyssey. Ma te wetewete i enei raraunga, kua kitea e nga kaiputaiao nga waahi ka taea te uru atu ki te hukapapa o Martian mai i te mata.

Ko nga waahi taunga pai mo nga kairangi rererangi ko nga waahi o waenganui o te raki. He matotoru ake te ahua o enei rohe, na reira ka ngawari ake te whakaheke i nga waka mokowhiti. Ko te taha tonga rawa o tenei rohe he pai rawa atu—he tata ki te equator kia pai ake te mahana mo nga kairangirangi, engari he tawhiti rawa ki te raki mo te hukapapa.

Ko te noho mai o te hukapapa wai i raro i te mata o Mars ehara i te mea tino nui mo nga mahi a te tangata hei puna wai inu me te whakauru matua mo te wahie takirirangi engari mo te torotoro putaiao pea. Na te kaha ki te keri i nga papa hukapapa pera i nga kaiputaiao i runga i te whenua, ka taea e tatou te hura i te hitori o te rangi o Mars, te tuhura i nga waahi noho mo te oranga moroiti, me te hohonu ake o te maarama ki te Whero Whero.

Kua whakamahia e tenei kaupapa mapi whenua nga kaamera teitei ake i runga i te Mars Reconnaissance Orbiter hei whakarei ake i te tika o nga mapi. Ma te whakauru i nga raraunga mai i te Kaamera Horopaki me te HiRISE (Te Whakamatau Putaiao Whakatau Whakatau Rawa), kua riro i nga kaiputaiao te tirohanga tino taipitopito o te raina rohe o te hukapapa tata ki te equator.

Ko te kitenga o te hukapapa wai i raro i te mata o Mars ka whakatuwhera i te ao e taea ai te torotoro haere. Ka para i te huarahi mo te haerenga a te tangata ki te Papa Whero, e tuku ana i nga tirohanga hou mo to tatou ao tata me te kaha mo te oranga ki tua atu o te Ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

1) He aha te hiranga o te hukapapa wai o raro i Mars?

Ko te hukapapa wai i raro i te mata o Mars he tino rauemi mo nga mahi a te tangata ki te ao. Ka taea e ia te mahi hei wai inu mo nga kairangi rererangi me te whakarato i tetahi waahanga matua mo te wahie toka. I tua atu, ka taea e nga hukapapa mai i Mars te whakaatu i te hitori o te rangi o te ao me te hura i nga waahi noho mo te oranga moroiti.

2) He aha te wai i kore ai e u ki runga i te mata o Martian?

Na te kikokore o te hau, ka mimiti tonu te wai wai i runga i te mata o Martian. He pai ake te noho o te hukapapa wai, otira ki nga rohe polar e tino makariri ana te mahana.

3) I pehea te kohi raraunga a te kaupapa SWIM mo te hukapapa wai o raro i Mars?

I kohia e te kaupapa SWIM nga raraunga mai i nga momo miihana NASA, tae atu ki te Mars Reconnaissance Orbiter me te 2001 Mars Odyssey. I kitea e nga taputapu i runga i enei waka mokowhiti he wai tio i raro i te mata, i tātarihia ano hei whakatau i nga waahi ka taea mai i te mata.

4) He aha nga waahi taunga pai mo nga kaitirotiro apopo ki Mars?

Ko nga waahi tauranga pai mo nga kairangi rererangi kei te raki-waenganui o Mars. Ko enei rohe he matotoru ake te ahua o te hau, na reira ka ngawari ake te whakaheke i nga waka mokowhiti i te wa e heke ana. Ko te taha tonga rawa o tenei rohe he taurite i waenga i te tata ki te equator mo te mahana ake me te noho mai o te hukapapa.

5) I pehea te kaupapa SWIM i whakarei ake i te mahinga mahere?

I whakamahia e te kaupapa SWIM nga kamera taumira teitei ake i runga i te Mars Reconnaissance Orbiter hei whakapai ake i te tika o nga mapi. Ko nga raraunga mai i te Kaamera Horopaki me te HiRISE i homai he tirohanga taipitopito, ka taea e nga kaiputaiao te tautuhi i te raina rohe o te hukapapa tata ki te equator.