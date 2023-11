Afea te mau taurearea e haamata ’i i te feruri mai te mau taata paari?

Ko te rangahau hou i whakaputaina i roto i te Nature Communications e whakarato ana i nga tirohanga hou mo te pakeketanga o nga mahi whakahaere i roto i nga taiohi. Ko te mahi whakahaere e pa ana ki te huinga o nga pukenga hinengaro e taea ai e te tangata te whakamahere, te huri i waenga i nga mahi, te aro, me te aukati i nga whakararuraru. E ai ki te rangahau, ka eke nga mahi a te kaiwhakahaere ki te pakeketanga i te 18 tau.

I whai waahi te rangahau ki te wetewete i nga raraunga mai i te 10,000 neke atu o nga kaiuru puta noa i nga huingararaunga rereke e wha, e whakaatu ana i te mahere whanui mo te whanaketanga hinengaro i roto i nga taiohi. He nui nga paanga o nga kitenga ki nga maatua, ki nga kaiwhakaako, ki nga tohunga hinengaro, me te punaha whakawai mo te whakatau i nga rohe o te taiohi.

"Ina korero ahau ki nga matua, he maha o ratou e kii ana, 'Karekau he tikanga ka tino pakari taku tamaiti 18-tau!'" ko ta te kaituhi matua a Beatriz Luna, he ahorangi mo te hinengaro hinengaro i te Whare Wananga o Pittsburgh School of Te rongoa. "Ko te kaha ki te whakamahi i nga mahi whakahaere ka pai ake me te pakeke, a, i te iti rawa i roto i te waahi taiwhanga, ka pakeke ake i te 18 tau."

I mua i tenei rangahau, he iti ake te whakamaaramatanga o te waa o te taiohitanga ki te whakataurite ki nga tohu kua tuhia paitia o te tamarikitanga. Ko te uaua o nga tukanga whanaketanga e pa ana ki te pakeketanga me te kore o nga taputapu mo te wetewete i nga huingararaunga matatini i aukati i nga nganatanga o mua ki te mahere i te whanaketanga o te roro taiohi.

"I roto i ta maatau rangahau, i hiahia matou ki te whakaatu i tetahi whakaaro, kaua ko te whakaaro noa," ko ta te kaituhi matua a Brenden Tervo-Clemmens. "Koinei te putaiao whanaketanga ka tutuki nga raraunga nui. Kei te whakamahi matou i nga taputapu kaore i te waatea ki nga kairangahau tae noa ki tenei wa.

Ma te whakarato i nga mahere tipu ka taea te whakaputa mo nga mahi whakahaere puta noa i nga momo mahi me nga huingararaunga, ka whakatuwherahia e tenei rangahau te kuaha ki te ako i nga paanga o nga mahi rongoa me nga raau taero ki nga waahanga whanaketanga. I tua atu, ko te mohio ki te waahi o te pakeketanga o nga mahi a te kaiwhakahaere ka taea te whakaniko i nga tohu moata mo nga mate hinengaro penei i te schizophrenia, ka puta i te wa o te taiohitanga.

FAQ

He aha te mahi whakahaere?

Ko te mahi whakahaere e pa ana ki te huinga o nga pukenga hinengaro e taea ai e te tangata te whakamahere, te huri i waenga i nga mahi, te aro, te aukati i nga whakararuraru, me te whakahaere i nga kare-a-roto.

I pehea te whakahaeretanga o te rangahau?

I tātarihia e te rangahau nga raraunga mai i te 10,000 neke atu i te 23 nga kaiuru puta noa i nga huingararaunga e wha. I kohia e nga kairangahau e XNUMX nga inenga motuhake o te mahi whakahaere me te whakamahi i te whakatauira pangarau ki te whai i nga huringa o te waa.

Ahea te nuinga o te pakeketanga o nga mahi whakahaere?

E ai ki te rangahau, ka eke nga mahi a te kaiwhakahaere ki te pakeketanga i te 18 tau.

He aha nga hua o tenei rangahau?

Ko nga kitenga o tenei rangahau he paanga ki nga maatua, nga kaiwhakaako, nga tohunga hinengaro, me te punaha whakawa. Ma te mohio ki te rarangi wa o te pakeketanga o nga mahi a te kaiwhakahaere ka awhina i te tautuhi i nga rereke me te ngawari ki te tarai wawe i nga mate hinengaro.

Me pehea e pa ai tenei rangahau ki nga mahi rongoa me te rongoa?

Ma te whakarato i nga mahere tipu mo te whanaketanga mahi whakahaere, ka taea e tenei rangahau te whai i nga kairangahau ki te whai i te paanga o nga mahi rongoa me nga raau taero ki nga tohu whanaketanga i roto i nga taiohi.