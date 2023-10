Ko te Pumanawa o te Kokoi Pod Koko hei Kaitiaki mura

By

Kua kitea e nga Kairangahau ka taea te huri i nga kiri kaoo kua rukea ki te mura o te ahi, e ai ki tetahi tuhinga i whakaputaina i roto i te ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Ia tau, tata ki te 24 miriona taranata o nga kiri koukou ka mahia hei para. Ko te tikanga, ka whakamahia nga pini me te penupenu ki te hanga tiakarete, ka makahia nga kiri. Heoi ano, kei roto i nga kiri kakao he lignin, he polymer lipid uaua ka taea te whakakapi hei whakakapi mo etahi matū i ahu mai i te hinu penei i te aukati mura.

Ko nga kairangahau, i arahina e Nicholas J. Westwood, i tirotirohia te kaha ki te tango i te lignin-kounga teitei mai i nga kiri kokonati mo nga whakamahinga mahi. Ka whiwhi ratou i nga kiri, ka mira hei paura, katahi ka tukatukahia ma te whakamahi i te tikanga tangohanga lignin paerewa e kiia nei ko te tukanga butanosolv. Ko te lignin taratahi ka kitea he tino parakore me te kore o te poke.

Ki te huri i te lignin ki roto i te papanga mura ahi, ka whakarereketia e nga kairangahau ma te raupapa o nga mahi matū. I whakaurua e ratou he ngota ngota kare ahi e kiia nei ko DOPO ki te hanganga polymer lignin. I whakaatuhia e nga whakamatautau whakamatautau ka wera te lignin i te wa e wera ana, e tohu ana i tona kaha hei aukati mura.

Ahakoa e whakamahere ana nga kairangahau ki te whakahaere i nga whakamatautau mo te haumaru tangata a muri ake nei, ko tenei kitenga he tirohanga pai mo te whakamahi i nga kiri kaoo hei taonga nui ka kore e ururua.

tohutoro:

Davidson DJ, Lu F, Faas L, et al. Te maimoatanga o mua o te Organosolv o nga kiri koukou: te wehe, te tātari, me te whakamahi i te lignin mai i te maha o nga hua para. ACS Sustainable Chem Eng. 2023;11(39):14323-14333. doi:10.1021/acsusschemeng.2c03670

Puna: Rauemi i urutau mai i te ACS Sustainable Chemistry & Engineering.