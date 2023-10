Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy: He huarahi Whakapaipai ki te Ine i te Papatipu Neutrino Elusive

Kua whakawhanakehia e te roopu o nga kairangahau o te ao tetahi tikanga hou e kiia nei ko Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) hei ine i te papatipu o te neutrino, he matūriki subatomic kua karo i te taumaha. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i nga reta Tirohanga Tinana, e whakaatu ana i te kupu whakaari o te Kaupapa 8, te mahi tahi i muri i te CRES, kia kaua e ine anake i te papatipu o te neutrino engari he whakamarama ano hoki mo tona awe ki te whanaketanga wawe o te ao.

Ko nga whakamatautau o mua kua tae ki nga rohe o te whakaiti i te awhe o te papatipu o te neutrino. E whakapono ana te roopu Kaupapa 8 ko ta ratou huarahi, e aro ana ki te pirau beta ma te whakamahi i te tritium, he momo iraruke o te hauwai, ka taea te whakautu. Engari i te kimi tika i te neutrino e haere ana i roto i te nuinga o nga hangarau kaitoi, ka ine nga kairangahau i te irahiko koreutu i hangaia i te wa o te pirau beta. Ko te kaha “ngaro” mai i te pirau beta ka taea te kii ki te papatipu me te nekehanga o te neutrino.

I roto i ta raatau rangahau tata nei, i whakaatuhia e nga Kaiputaiao Kaupapa 8 te whakamahi angitu o CRES ki te whai me te tuhi i te pirau beta. Ka taea e tenei tikanga te tatau i te papatipu me nga ahuatanga o te neutrino. Ko te kaitirotiro CRES, i whakawhanakehia e te roopu, he kaha ki te kaha ake i nga hangarau o naianei i roto i nga ahuatanga o te tauine me te tairongo.

Neke atu i te 3,700 nga huihuinga tritium beta i whaia e te roopu, e whakaatu ana i te whai huatanga o ta raatau punaha whakamatautau. Kei te mahi ratou inaianei ki nga hoahoa hei whakanui ake i te whakamatautau me te hopu i etahi atu kaupapa pirau beta. I tua atu, kei te hanga tikanga ki te whakaputa, whakamatao me te mahanga i nga ngota tritium takitahi. Ko enei ahunga whakamua he mea tino nui ki te eke me te nui atu i te maaramatanga i tutuki i nga whakamatautau o mua.

Ko te kaupapa 8 e tu ana i roto i tana huarahi auaha, ehara i te whakatikatika noa i nga tikanga o naianei engari he hanga tikanga hou katoa. Ko te mahi tahi i waenga i nga miihini rikarika me nga tohunga ahupūngao whai-mahi kua puta enei whanaketanga hou.

