Asteroids: Mai i nga Taakaro Ataata ki te Ora Tuturu

Asteroids, i roto i te ora tūturu me i roto i te keemu ataata, kua tino whakaohooho i enei ra. Ko nga kaitakaro o te RPG tuwhera-ao hou a Bethesda, a Starfield, kua kii mai kei te whaihia e nga asteroids ki nga waahi katoa e haere ana, ahakoa i runga i te mata o nga aorangi. I tenei wa, i roto i tetahi whanaketanga tuuturu motuhake, kua whakamarama a NASA ki tetahi asteroid ka rere tata ki te whenua i tenei ra.

Ko te asteroid e korerohia ana, ko Asteroid 2023 SJ te ingoa, e tika ana kia tata ki te whenua i tenei ra, i te tawhiti 6.4 miriona kiromita. Ahakoa te ahua nui o te tawhiti, he poto rawa i roto i nga tikanga arorangi. Ko te tere haere i te 59,348 kiromita ia haora, karekau he riri o te asteroid ka pa ki te mata o Papa. Otirā, karekau i te whakarōpūtia hei ahanoa karekau pea na te iti o te rahi, e kiia ana kei waenganui i te 118 me te 265 putu te whanui.

Ko te Asteroid 2023 SJ no te roopu Apollo o Near-Earth Asteroids, he toka mokowhiti whakawhiti whenua me nga toki ahua-nui ake i to Papa. I whakaingoatia tenei roopu ki te 1862 Apollo asteroid, i kitea i nga tau 1930.

He mea whakamiharo, kua kitea e nga kaiputaiao e toru nga asteroids e huna ana i muri i te kanapa o te Ra. Ko tetahi o enei ko te mea nui rawa atu morearea ki te Ao i kitea i nga tau e waru kua hipa. Hei kimi me te mataki i enei asteroids, ka whakamahia e nga kaitirotiro whetu te Dark Energy Camera (DECam) i mau ki runga i te Telescope 4 mita a Victor M. Blanco i Chile.

Ko te rapu me te whai i nga asteroids he mea nui mo te aukati i nga paanga, na enei toka mokowhiti ka pa he riri ki te Ao. Ahakoa he onge te tupono o te tukinga asteroid, ko te rahi me te hitori o nga paanga kua waiho hei maaharahara i roto i te hapori pūtaiao. I roto i te ao tuuturu me te ao mariko o nga keemu ataata, ka mau tonu nga asteroids ki o tatou whakaaro me te whakamahara mai i nga mea whakamiharo me nga tupono o te torotoro waahi.

