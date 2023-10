Te Whakapeetanga Kao Hohonu i te Moana Inia: He Whakatupato Nui mo nga Paanga Hurirangi

Kua kitea e nga kaiputaiao te whakapouritanga o te wao ki te Moana Inia, e wero ana i nga whakapono o mua mo te oranga o te wheo, me te whakaatu i nga paanga whanui o te huringa huarere ki nga rauwiringa kaiao moana. Ko tenei kitenga o te whenua e whakaatu ana i nga taunakitanga hohonu rawa atu mo te whakapouritanga o te toka, he nui atu i te 90 mita (300 putu) i raro i te mata o te moana.

Ko te kino o te kao, i kiia na te pikinga o te mahana o te moana e 30% na te dipole o te Moana Inia, i pa ki te 80% o nga toka i etahi wahanga o te takere moana. I mua, ko enei hohonutanga i whakaarohia he kaha ki te whakamahana moana. Heoi, ko tenei kitenga he whakatupato nui mo te kino i puta mai i te pikinga o te mahana o te moana me te kino huna e pa ana ki te ao taiao na te huringa o te rangi.

Ko nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Plymouth, nana i whakaputa ta ratou ako i roto i te Nature Communications, i whakamahi i nga kamera o raro o te wai ki te tuku whakaahua ora ki runga i o raatau waka rangahau. Ko enei whakaahua i kite tuatahi i nga rupi kua whakahatea. He mea whakamere, i te wa e pa ana nga toka hohonu, karekau he tohu o te kino o nga toka wai.

Neke atu i te tekau tau te roopu rangahau mai i te Whare Wananga o Plymouth e ako ana i te Moana Inia o Ropu, e whakamahi ana i nga momo tikanga ki te aro turuki me te mohio ki te ahurei o te moana me te oranga o te rohe. Ko nga taunakitanga tuatahi mo te kino o te kaoa i kitea i te waa rangahau i te marama o Whiringa-a-rangi 2019, i reira ka whakamahia nga waka o raro o te moana me nga kamera.

Ko etahi atu tātaritanga o nga raraunga i kohia i te waa rangahau me te aro turuki i nga ahuatanga o te moana me nga mahana o te moana i kitea, ahakoa kare noa te huringa o te pāmahana o te mata, ka tino piki ake te mahana o raro o te mata. Ko tenei whakahohonutanga o te thermocline, na te kaha o te rohe o El Nino, i te mutunga ko te take o te whakapouri o te wheo.

He nui nga hua o tenei rangahau. E whakaatu ana i te whakaraeraetanga o nga puunaha rauwiringa kaiao mesophotic ki te ahotea waiariki me te whakaatu i nga taunakitanga hou mo te paanga o te huringa huarere ki to tatou moana. Ko te piki haere o te whakapouritanga o nga rupi mesophotic ka mate te wao, te ngaronga o te kanorau koiora, me te whakahekenga o nga ratonga rauwiringa kaiao nui e whakaratohia ana e enei toka.

Ahakoa kua kitea nga tohu o te oranga o nga waahi o te toka o te toka, he mea nui te aro turuki tonu i te papa o te moana i te moana hohonu. He mea nui kia mohio kei te kaha haere te kino o nga rupi wai papaku, me te whakapae ka utua e nga rupi mesophotic tenei. I te mea kei te tino akohia nga rupi wai hohonu, karekau e kitea nga ahuatanga o te whakapouritanga puta noa i te ao.

Ko te tirohanga moana o nga rohe kei te awehia e nga huringa taiao e whakanuia ana e te huringa huarere. Ko te whakakotahitanga o El Nino me te Indian Ocean Dipole e pa ana ki te Central Indian Ocean. Ko te whakatika i enei wero me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga puunaha rauwiringa kaiao wai hohonu he mea nui hei whakaiti i nga paanga kino o te huringa o te rangi ki to tatou ao.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Paremata

– Whakawhitiwhiti Nature