Nga Maramatanga Hou mo te Paanga o mua o te Huringa Hurirangi ki te Taupori Tangata

E mohiotia ana he nui nga hua o te huringa o te rangi, ka pa ki nga momo ahuatanga o to tatou ao, mai i nga hapori ki nga punaha rauropi me nga ohanga. Ko nga rangahau tata nei i whakahaerehia e Ralph Großmann me tana roopu mai i te Whare Wananga o Kiel e whakaatu ana ko te huringa o te rangi e awe ana i te taupori tangata me te tauritenga hapori mo nga mano tau. Ko tenei kitenga ka aro ki te taumahatanga o te taumahatanga e mauhia ana e nga hapori whakahekeheke, ko te nuinga o nga wa ko te iti rawa te kawenga mo nga tukunga e arahi ana i tenei raru e haere tonu ana.

Hei hura i enei hononga o mua, i rukuhia e nga kairangahau nga toenga whaipara tangata me nga raraunga huarangi whenua mai i nga rohe o Central Europe. Ko ta raatau rangahau i aro tuatahi ki te rohe Circumharz i te puku o Tiamana, te rohe o Czech Republic/Lower Austria, me te Northern Alpine Foreland o te tonga o Tiamana.

Ma te wetewete neke atu i te 3,400 nga ra radiocarbon kua whakaputaina mai i nga waahi whaipara tangata i enei rohe, i taea e nga kairangahau te whakatau i te rahi o te taupori i roto i nga waa rereke. I kitea e ratou ko nga wa mahana me te wa makuku e pa ana ki te pikinga o te taupori, tera pea na te pai ake o nga hua hua me nga huarahi ohanga. Engari, i nga wa makariri me te maroke, ka heke te taupori.

Ko te mea whakamiharo, ko nga wa makariri i kite ano i nga huringa ahurea nui, e tohu ana i te pikinga o te rerekeetanga hapori. I roto i te rohe o Circumharz, hei tauira, ko te putanga mai o nga "nga tanumanga rangatira" teitei mo nga tangata whiriwhiri e tohu ana ki te tipu haere o nga rereketanga i enei wa makariri ake.

Ahakoa ko enei kitenga e whakamarama ana i te paanga roa o te huringa o te rangi ki runga i nga taupori tangata me nga hanganga hapori, e whakaae ana nga kairangahau ki nga whakaraeraetanga ka puta mai i nga herenga o te rekoata whaipara tangata. No reira, ko te kohinga raraunga me te wetewete he mea nui hei whakapakari i enei whakatau.

Ko tenei rangahau ehara i te mea he tirohanga noa ki o tatou hitori o mua engari e whakaatu ana hoki i te hiahia tere ki te mohio ki nga hononga whakahirahira i waenga i nga hapori tangata me o raatau taiao. Na te huringa huarere e hangai tonu ana i to tatou ao, he mea nui te maarama ki tenei hihiko mo te whakatere i te whenua e tipu haere ana mo nga ra kei mua.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te huringa huarere?

A: Ko te huringa o te rangi e pa ana ki nga whakarereketanga mo te wa roa i roto i te pāmahana, nga tauira rerenga, nga tauira hau, me etahi atu ahuatanga o te punaha ahuarangi o te Ao. Ko enei huringa ko te mea tuatahi na nga mahi a te tangata, penei i te tahu wahie parapara me te whakakore ngahere, ka piki ake te kuhanga hau kati i te hau.

P: He pehea te paanga o te huringa huarere ki nga taupori tangata?

A: Ka pa te huringa o te rangi ki te taupori tangata i roto i nga huarahi rereke, tae atu ki nga ahuatanga o te huarere rerekee, te pikinga o te moana, te pikinga o te auau me te kaha o nga huihuinga huarere kino, te whakararu o te rauwiringa kaiao me te ahuwhenua, me nga whakatuma ki te hauora o te iwi.

P: He pëhea te whai huatanga o te huringa huarere ki te kore tauritenga hapori?

A: Ko te huringa o te huarere ka whakararu ake i nga rerekee o te papori o naianei na roto i te whakaraeraetanga o te pa ki nga hapori whakahekeheke, he iti noa nga rauemi me te kaha ki te aro ki ona paanga. Ko enei hapori ko te iti rawa te kawenga mo te tuku hau kati engari he nui ake te taumahatanga i runga i nga whakaraerae me te iti o te uru ki nga rauemi me nga waahi.