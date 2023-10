Ka kitea e te Pukohu te Tikanga Whakataetae mo te Hurirangi

Kua kitea e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o East Anglia tetahi kitenga whakahihiri—ko te pukohu, he waahanga nui o te puunaha rauwiringa kaiao o te moana, kua hangaia he tikanga hei whakatika i nga paanga o te huringa o te rangi. Ko te pükohu, e mohiotia ana ko te eukaryotic phytoplankton, microalgae ranei, he kawenga mo te tautoko i te tukutuku kai nui rawa atu i runga i te whenua, he mea nui mo te toia CO2 mai i te hau me te whakaputa i te hāora. Ko te rangahau, na Ahorangi Thomas Mock i arahi, i kitea kua urutau enei microalgae ki te matekai matūkai, e tika ana ka piki ake na te pikinga o te mahana o te moana.

Ko nga miihini waea e whakamahia ana e te pukohu ki te whakaputa kai me te hopu CO2 me nui te rino. Heoi, tata ki te 35% o te mata o te moana karekau i te rahi o te rino hei tautoko i te tipu o te pukohu. Ki te kore e rawaka te rino, ka heke te hua o te pükohu, he rite ki nga hua o te whenua karekau he matūkai e tika ana. I te whakamahanatanga o te ao ka nui ake te mahana o te wai mata me te iti o te whakaranu matūkai, ka matapaehia ka matekai te pukohu me te iti ake o te kai, ka heke iho te whakauru CO2 mai i te hau.

Heoi, i kitea e te roopu rangahau kua tipuhia e te pukohu tetahi miihini waea taapiri e taea ai e ratou te whakamahi i te ra mo te tipu me te kore e whakawhirinaki ki te rino. Engari ki te whakamahi i nga pūmua whakapoipoi e whakawhirinaki ana ki te rino, ka whakamahia e te pukohu he pūmua kiri-a-marama e kiia nei ko te rhodopsin, e pupuhi ana i nga iraoho ki roto i nga kiriuhi ka taea te whakahiato ATP. Ko tenei tikanga rereke ka taea e te pukohu te tupu i roto i nga moana o te mata o te whenua he kore rawa te matūkai me te whakaaro ka taea e ratou te pa ki nga paanga o te wera o te ao.

He mea nui nga paanga o tenei kitenga. Ehara i te mea e whakamarama ana i te ahuatanga o te pukohu ki te whakarereke i nga ahuatanga o te taiao, engari ka whakatuwhera ano i nga huarahi mo nga tono hangarau koiora. Ka taea pea te whakamahi i tenei miihini waea ki te whakanui i te hua o nga hua me te rino mo te tipu. I tua atu, ka taea te whakamahi i roto i te hangarau koiora hei whakarei ake i te hua o etahi atu moroiti kaore e taea te whakamahi marama, penei i te rewena, mo te hanga momo matū tae atu ki te insulin, te paturopi, te enzymes, te patu patu huaketo, me te koiora.

I te katoa, ko tenei rangahau he tumanako mo te oranga o nga rauwiringa kaiao moana i mua i nga huringa o te rangi. E whakaatu ana hoki i te hiranga o nga moana mo te oranga o te tangata me nga oranga katoa o te Ao.

Puna: Te Whare Wananga o East Anglia