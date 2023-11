Te Paopao i te Mana o te Ao: Whakawhiti Pungao Interstellar na roto i nga Arotahi Gravitational

Kua roa nga kaiputaiao e tirotiro ana i nga ahuatanga whakamiharo o nga arotahi taiapa i tohuhia e Albert Einstein's Theory of General Relativity. Inaianei, kua whakatakotohia e nga kairangahau tetahi whakaaro pakaru whenua ka taea te huri i ta maatau rapu mo te maaramatanga o waho me te para i te huarahi mo te tuku hiko o waenga whetu.

Ko nga tohunga pera i a Claudio Maccone me Slava Turyshev kei te tirotirohia te kaha o te whakamahi i to tatou Ra hei Aroata Ataata Ataata (SGL) mo nga momo tono. Ko tetahi o nga mea whakamiharo ko te kaha ki te ako i nga exoplanets i roto i nga korero o mua me te hanga i tetahi whatunga whakawhitiwhiti interstellar nui.

Ko Turyshev, he kaiputaiao rangahau mohio me te Jet Propulsion Laboratory a NASA, i korero i mua ake nei i tana pepa i tapaina ko "Gravitational lensing for interstellar power transmission." Kei te whakaaro ia mo te wa kei te heke mai ka taea e nga iwi o mua te whakamahi i nga SGL ki te tuku hiko i waenga i nga punaha whetu, ka whakatuwhera i nga huarahi hohonu mo te torotoro me te noho o nga whetu.

Ma te whakanoho i tetahi waka mokowhiti ki te waahi o te SGL, ka taea e nga kaitirotiro whetu te whakanui i te marama mai i nga mea tawhiti, nga mea ngoikore penei i nga exoplanets. Ma tenei tikanga e whakarato i nga tirohanga taumira teitei e rite ana ki era i mahia mai i nga orbit teitei. I tua atu, kua whakaatu a Maccone me pehea e taea ai e nga SGL te whakahaere i te whakawhitiwhiti korero i waenga i nga whetu, me te whai waahi ki te kite i nga waitohu hangarau.

Ko nga rangahau hou a Turyshev e whakawhanui ana i enei kitenga ma te tirotiro me pehea e taea ai te whakamahi i nga tohu arowhai o nga whetu ki te arotahi me te tuku hiko. Ma te whakamahi i nga maataapono o te whakanui marama i roto i nga punaha arotahi-maha, ka whakaaro ia ki te whakamahi i nga arotahi ki te kurupae te hiko mai i tetahi punaha whetu ki tetahi atu. Na roto i te tātaritanga tupato, ka whakatauhia e Turyshev te whaihuatanga o te tuku hiko o waenga whetu, e whakaatu ana ka taea te whakatutuki i te tauwehenga Waitohu-ki-haruru (SNR) e tika ana.

He nui nga tono mo te tuku hiko o waenga whetu. He toronga pea o nga punaha hiko o te ra i runga i te waahi, ka kohia te hiko o te ra ki te orbit ka tuku ki te whenua ma te whakamahi i nga laser miihiniiti. Heoi, kaua ki te whakawhäiti i te whänuitanga ki tö mätou ake pünaha solar, ka whakatuwheratia e tënei huarahi te huarahi ki te whakakaha i te torotoro i waenga whetu me te whakatu i nga koroni ki etahi atu punaha whetu.

Ahakoa e pai ana te anga pangarau, e whakaae ana a Turyshev he nui te rangahau me te whakawhanaketanga kei mua. Ko nga ahuatanga penei i te tirohanga o te mata-whakawhiti, te hanganga o roto o te arotahi, me etahi atu whakaaro whakatauira me whakatika. Heoi, ko ana mahi he tino turanga mo nga rangahau a meake nei mo tenei mara whakamiharo.

Hei whakamutunga, ko te torotoro i te tuku hiko o waenga whetu ma nga arotahi o te kiripapa e tohu ana i te peke whakamua i roto i ta tatou whainga ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao. Ehara i te mea ka tukuna he otinga mo o tatou hiahia kaha engari he whakamarama ano i nga kaha o nga iwi matatau me o raatau hangarau. I te wa e panaia tonutia ana e nga kaiputaiao nga rohe o te matauranga, ka tata atu pea tatou ki te whakamahi i te mana o nga whetu.

FAQ

He aha te Arotahi Mataiti Solar (SGL)?

E tohu ana te Arotahi Taiao Taramoana ki te whakamahi i te mara kirikiri nui o te Ra ki te whakapiko me te whakanui i te marama e haere mai ana, e taea ai e nga kaitirotiro arorangi te ako i nga mea tawhiti i roto i nga taipitopito.

Me pehea te mahi a nga arotahi taiapa?

Ka puta nga arotahi o te weriweri ki te whakakorikori me te whakanui i te rama mai i nga mea tawhiti ake. Ko tenei ahuatanga he hua tika na te Tikanga o te Whanaungatanga Whanui a Albert Einstein.

He aha nga tono pea mo te tuku hiko o waenga whetu?

He maha nga huarahi ka taea e te tuku hiko Interstellar, tae atu ki te whakakaha i nga miihana torotoro i waenga whetu, te whakatu i nga koroni ki etahi atu punaha whetu, me te whakahaere i nga korero a waenga whetu.

He aha nga waitohu hangarau?

Ko nga waitohu hangarau he tohu, he tohu ranei o nga ao o waho. Ka taea e ratou te whakauru i nga tuku hiko, nga taonga toi, etahi atu tohu o te mahi mohio e rapuhia ana e nga kairangahau i roto i te rapu mo te mohiotanga o waho (SETI).

He aha nga wero kei mua i te rangahau mo te tuku hiko o waenga whetu?

He maha nga wero e tika ana kia whakatikahia, penei i te whakamaaramatanga o te mata-whakawhiti, te maarama ki te hanganga o roto o nga arotahi, me te whakamahine i te whakatauira kia pai ai te pai o te tuku hiko.