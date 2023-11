Whakanuia ki te Ataahua: Tirotirohia te Ataahua o te 345k € West Cork Farmhouse

Tirohia te ahua o te tuawhenua e noho ana me tetahi whare paamu ataahua kei te puku o West Cork. Ko tenei taonga marie €345k e tuku ana i te mawhiti ahuareka mai i te oranga o te taone nui o Dublin 14. Kei te whakaatu i te whakahoutanga pumau e awhi ana i te mauri o te hanganga taketake, ka whakakotahi tenei kaainga koretake i nga ahuatanga o mua me nga whakamarie hou.

Ko te whare paamu whanui e tu ana i runga i te whenua whanui, ka taea e koe te ruku koe ki te ataahua o te taiao. Ma nga puke e huri haere ana, nga wiwi kaakaariki puihi me te ahua o te ata noho, ka tukuna e te rawa he hokinga mai mo te hunga e rapu ana i te rangimarie me te mokemoke.

Kuhu atu ki roto i te whare paamu, ka miharo koe ki tona ahua mahana me te whakaihiihi. Ko nga mea o roto kua tino hangaia hei pupuri i te ataahua o te whare paamu, me te whakauru i nga waahanga o naianei. Mai i nga kurupae rakau e kitea ana ki te ahi ahi kohatu, ko ia taipitopito e whakaatu ana i te ahua o te hitori me te ahuatanga.

He nui te waahi noho o te whare paamu kua whakahoutia, tae atu ki te rūma noho aahua, he kihini kua oti te taputapu, me nga ruuma whanui. Kei reira ano he parani o waho ka taea e koe te reka i te kapu kawhe o te ata i a koe e ruku ana i a koe ki roto i nga tirohanga whakamiharo.

Mena kei te pirangi koe ki te oranga ngawari ake, kei tawhiti atu i te ngangau me te popoketanga o te taone nui, ko tenei whare paamu o West Cork te tino haumi. Ahakoa kei te pirangi koe ki te reti i roto i te ata noho, ki te rapu kaainga hararei ataahua ranei, ka whakawhiwhia e tenei rawa nga huarahi mutunga kore ki te hanga maumahara mau tonu.

FAQ:

Q: He aha te utu mo te whare paamu o West Cork?

A: Kei te utu te whare paamu ki te €345k.

P: He aha te waahi o te whare paamu?

A: Ko te whare paamu kei te rohe ataahua o West Cork.

P: Kei te whare paamu nga taonga hou?

A: Ae, kei roto i te whare paamu he whakahoutanga tauwhiro e whakauru ana i nga whakamarietanga hou i te wa e mau tonu ana tona ataahua.

P: Kei te karapotia te whare paamu e te taiao?

A: Ae, kei te noho te whare ki waenga o nga puke e huri haere ana me nga wiwi kaakaariki puihi, e whakarato ana i te taiao marino me te ataahua.