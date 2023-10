Ko nga Rangahau Hou e whakaatu ana 40% o nga tangata takitahi ka whiriwhiri kia noho kuare ki nga hua o a ratou whakatau

He rangahau hou i whakahaeretia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Amsterdam kua kitea e 40% o nga tangata takitahi e kii ana kia noho pohehe mo te paanga o o raatau whakatau ki etahi atu, he maha tonu te whakamahi i tenei kore mohio ki te mahi miimii ake. Ko tenei whanonga, e kiia ana ko te "kuare i te hiahia," he rite ki nga kaihoko e titiro matapo ana ki te takenga mai o nga hua ka hokona e ratou.

I whakahaerehia e nga kairangahau he taatai-meta o nga rangahau rangahau 22 e uru ana ki nga kaiuru 6,531. I roto i enei rangahau, i whakamohiotia etahi o nga kaiuru mo nga hua o a raatau mahi, ko etahi i whiriwhiri ki te ako, ki te noho kuare ranei. I kitea e nga kairangahau i te wa i whakawhiwhia te whiringa, 40% o nga tangata i whiriwhiri kia kaua e ako i nga hua o a raatau mahi.

I tua atu, i kitea e te rangahau ko te kore mohio i hono ki te heke o te whanonga whakahirahira. Ko nga kaiuru i whakamohiotia ki nga hua o a raatau mahi he 15.6 paiheneti te kaha ki te mahi pai ki te hunga i whiriwhiri ki te noho kuare.

I whakapaehia e nga kairangahau ko tetahi take mo te kuwaretanga ko te hiahia ki te pupuri i te whakaaro pai ki a ia ano he tangata whai whakaaro. I kitea e te rangahau ko nga kaiuru i whiriwhiri ki te ako i nga hua o a raatau mahi he 7 paiheneti te kaha ki te mahi atawhai, e kii ana ko nga tangata whai whakaaro pono ka kaha ake ki te ako i a raatau ano mo nga hua o a raatau whakatau.

Ko tenei rangahau e whakamarama ana i te kaha me nga paanga kino o te kuaretanga. E ai ki te whakaaro he maha nga mahi a te tangata karekau e kaha ake ana i nga pehanga a te hapori me te ahua-whaiaro, kaua ki te whakaaro pono mo te oranga o etahi atu. Ma te mohio ki nga take o muri mai i te pohehe karekau ka awhina i te whakawhanake rautaki ki te whawhai i tenei whanonga me te whakatairanga ake i nga mahi whakatau.

