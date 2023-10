Te Wewete i te Tikanga o te Manaakitanga Tipu: Te Mahi a nga Chloroplasts i Tuhurahia

He rangahau tata nei i arahina e te Whare Wananga o California, Davis, he whakamarama hou mo te mahi nui a te chloroplasts ki te parenga mate a te tipu ki nga mate huaketo me te huakita. Ahakoa e tino mohiotia ana nga chloroplasts mo te huri i te ra ki te kai ma nga tipu, kua kitea e tenei rangahau to ratou whai waahi ki te tiaki i nga tipu mai i nga whakaeke kino.

I kitea e nga kairangahau te hiranga o te ahua o te ngongo e kiia nei he "stromules" i roto i te aukati tipu. Ko enei stromules, neke atu i te kotahi rau tau, te ahua ka piki ake te whakaputa i te wa ka kitea e nga tipu he mate, e tohu ana he waahi ka taea ki te tiaki. Te ahua nei ki te kohi chloroplasts huri noa i te karihi o te pūtau me te mahi hei huarahi mo te kawe i nga tohu whakamarumaru.

Ki te ruku hohonu ki te mahi a nga stromules i roto i te aukati i te tipu, i whai nga kaiputaiao ki te whakakore i a raatau me te tirotiro i o raatau paanga ki nga tipu tipu ka pa ana ki nga pathogens. Heoi, he uaua te tautuhi i nga ira tika mo te hanga stromule.

I arotahi te roopu ki nga kinesins, nga pūmua motika e whakahaere ana i nga nekehanga i roto i nga pūtau. Ko te mea whakamiharo ko te kinesin tipu ahurei ka taea te here i nga microtubules me nga kakawaea actin, nga waahanga o te cytoskeleton o te pūtau. Ko tenei kinesin, e mohiotia ana ko KIS1, i whai waahi nui ki te hanga stromule.

Na roto i a raatau whakamatautau, i kitea e nga kairangahau ko te kaha o te whakahua i te KIS1 kinesin i arai ki te hanga stromule ahakoa kaore he tukumate. I tetahi atu taha, ko nga tipu kaore i te KIS1 te pūmua kaore i kaha ki te whakaputa i nga stromules, ka kaha ake te mate ki nga mate.

Ko etahi atu whakatewhatewha i whakaatu i te hiranga o te tohu tohu rapoi me te punaha aukati pakari i roto i te hanga stromule. I whakapumautia e te rangahau ko te mahi a te chloroplast ki te tiaki i nga tipu tipu i whakawhirinaki ki enei ahuatanga.

Ko Savithramma Dinesh-Kumar, he tohunga koiora tipu i UC Davis me te kaituhi matua o te rangahau, i whakaatu te hiranga o enei kitenga. Ma te mohio me pehea te awhina o nga chloroplasts ki te arai pukoro ka taea te hanga i te aatete tukumate i te taumata pūkoro.

Ko tenei rangahau hou kaore i te wetewete noa i te mea ngaro e pa ana ki te mahi stromule i roto i nga tipu engari ka whakaatu ano hoki i nga huarahi hou hei whakarei ake i te aukati tipu a meake nei. Ma te kaha ake o te maarama ki nga tikanga uaua e pa ana ki te mate whakato, ka whakatuwherahia e nga kaiputaiao nga huarahi hou hei tiaki i nga hua me te whakapai ake i nga mahi ahuwhenua.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga stromules?

Ko nga Stromules he ahua ngongo e toro atu ana mai i nga chloroplasts, he kawenga mo te huri i te ra hei hiko mo nga tipu. Ahakoa kua kitea mo te rau tau neke atu, ko te tino mahi koiora o nga stromules kaore i kitea tae noa ki nga kitenga tata nei.

He pehea te whai waahi o nga stromules ki te whakato mate?

E ai ki nga rangahau he whai waahi nui nga stromules ki nga urupare mate a te tipu. Ka kitea e nga tipu nga mate, ka piki ake te whakaputanga o te stromule, e tohu ana i to raatau whai waahi ki nga tikanga tiaki. Ko nga Stromules ka kohia nga chloroplast huri noa i te karihi pūtau, ka noho hei hongere mo te tuku i nga tohu whakamarumaru.

He aha te KIS1 kinesin?

Ko te KIS1 kinesin he pūmua ahurei ka kitea i roto i nga tipu ka whai waahi nui ki te hanga stromule. Ka taea te here ki nga microtubules me nga kakawaea actin, he waahanga o te cytoskeleton o te pūtau. Ko te kaha ake o te KIS1 ka whakaawe i te hanga stromule, i te mea karekau e taea e nga tipu kore KIS1 te whakaputa stromules, ka ngoikore te arai ki nga pathogens.

Me pehea e taea ai e tenei rangahau te whakapai ake i te aukati tipu?

Ma te mohio ki nga tikanga pūkoro e pa ana ki te whakamarumaru o nga tipu, ina koa te mahi a te chloroplasts me te stromules, ka para te huarahi mo te miihini whakakaha ake i te aukati ki nga tukumate. Ma te raweke i enei tikanga, ka taea e nga kairangahau te hanga rautaki hei whakapakari i te mate o te tipu me te tiaki i nga hua mai i nga mate ka pakaru nga hua ahuwhenua.