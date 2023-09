Ka hurahia e nga Kairangataiao nga mea ngaro o te punaha whetu-toru

He nui te ahunga whakamua a nga kaiputaiao o Haina ki te mohio ki te whanonga o nga punaha whetu-toru o te ao. I whakaaweahia e te pukapuka a Liu Cixin “The Three-Body Problem,” i rangahau nga kairangahau i te punaha GW Ori, e toru nga whetu kei te 1,300 tau marama te tawhiti atu i te whenua. Ma te whakamahi i nga raraunga mai i te Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a NASA, ka taea e nga kaiputaiao te kite i nga huringa o ia wa i roto i te kanapa o nga whetu me te mohio ki te hanganga ahuahanga me te whanaketanga o te punaha.

He maha nga punaha whetu-toru i roto i te tupuni, neke atu i te haurua o nga whetu katoa he hoa kotahi, neke atu ranei. Heoi, he uaua enei punaha ki te mataki me te maarama na te uaua o nga taunekeneke i waenga i nga whetu. Ko te tumanako a nga kairangahau ki te whakamahi i nga karu matatau atu, tae atu ki te China Space Station Telescope (CSST) e haere ake nei, ki te ako ake kia pai ake te maarama ki enei punaha.

Ko te punaha GW Ori, e whakaponohia ana he kotahi miriona tau te pakeke, e tuku ana i nga whakaaro nui mo te hanganga o nga whetu me nga aorangi. I kitea e nga kairangahau nga tohu e rua mo te wa poto me nga waa hurihuri tata ki te rua me te toru nga ra, he ahuatanga o nga whetu nohinohi tonu. I whakatauhia e nga kitenga he ora kei roto i te punaha, na te mea he tamariki rawa mo te hanganga o te ora.

Ko nga mahi a nga kairangahau ehara i te mea e whakanui ake ana i to maatau mohiotanga ki nga punaha whetu-toru engari ka para i te huarahi mo nga rangahau a meake nei ma te whakamahi i nga karu matatau penei i te CSST. Na te kaha ake o te mohio ki enei punaha uaua, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te hanganga me te whanaketanga o nga whetu, aorangi, me te oranga tonu.

Rauemi:

– Ko te pūrākau a Liu Cixin “Ko te raruraru e toru-tinana”

– Pūtaiao Haina Ahupūngao, Hangarau me te Hautaka Ahurangi

– Raraunga mai i te Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a NASA

– Ko te Telescope Teihana Mokowhiti a Haina e haere ake nei (CSST)