Te Wetewete i te Mea Ngaro o te Rocket Hainamana e Tupatu ana ki te Marama

I tera tau, i kite te marama i tetahi huihuinga rerekee i te tukinga o tetahi mea hanga tangata ki tona mata, ka puta he rua rua motuhake. I huri nga whakaaro tuatahi mo te mea ko te mea he kongakonga o te roketi SpaceX Falcon 9. Heoi, na nga whakatewhatewha o muri mai i whakapono ai nga kaiputaiao ko te mea i tapaina ko WE0913A, i hono ki te kaupapa a-marama o Chang'e 5-T1 a Haina, a tera pea he kaiwhakatairanga takirirangi Hainamana kua whakarerea.

I te miharo ki tenei tukinga ngaro, ka timata te roopu tohunga mai i nga umanga whakahirahira penei i te Whare Wananga o Arizona, California Institute of Technology, Project Pluto, me te Planetary Science Institute ki te hura i te pono. Na roto i te whakamahi i nga karu-a-papa, i tino whai ratou i te huarahi o WE0913A ka whakatau i ahu mai i te toka Roa Maehe Hainamana i tukuna i te wa o te kaupapa Chang'e 2014-T5 1.

Ko te mea whakamiharo, i kitea e ta raatau rangahau nga tohu e kii ana kei te mauria pea e te papa takirirangi kua whakarerea he utunga kaore i mohiotia, me te taapiri i tetahi paparanga o te enigma ki te aitua. I te hekenga iho o WE0913A ki te mata o te marama, ka kitea he okeoke okeoke, kaua ki te neke o te wiri. E kii ana nga tohunga ko te hurihanga tuturu o te ahanoa e tohu ana i te noho mai o te taumaha taurite nui e whakataurite ana i nga miihini e rua i tetahi taha o te papa takirirangi.

Ko Tanner Campbell, he tauira kairangi mai i te Tari Aerospace me Mechanical Engineering o Te Whare Wananga o Arizona, "I mahia e matou he tātaritanga toenga taimana, i whakaatu ko tenei taumaha ka neke te pokapu o te toka ma te iti noa he inihi—he' t tata rawa ki te korero mo tona hurihanga pumau. Koira te mea e arai ana i a maatau ki te whakaaro tera pea he mea kua eke ki mua."

I tua atu, i harikoa nga kaiputaiao i te hanganga o nga rua mahanga i puta mai i te paheketanga o te roketi Hainamana. Ko te ahua o nga rua e rite ana te rahi, ko te taha rawhiti e 18 mita te whanui me te taha hauauru e 16 mita te roa, i miharo nga kairangahau. I kii a Campbell, "E mohio ana matou mo te take o Chang'e 5 T1, i tata tika tonu te pa ki raro, a, kia rite ai te rahi o aua rua rua, me rua nga papatipu riterite te wehe tetahi ki tetahi."

I te mutunga, ka noho tonu te mea ngaro o te utunga kore korero, ka waiho he waahi mo te whakaaro me te whakaaro pohewa. Ko te tukinga o te toka Hainamana ki roto i te marama he whakamaumahara ki nga mea ngaro me nga mea whakamiharo e tatari ana ki te torotoro haere i roto i to tatou takiwa.

Q: He aha te WE0913A?

A: Ko te WE0913A te tohu mo tetahi mea i hanga e te tangata i tuki ki te mata o te marama, ka mahue mai he rua ahurei.

Q: Ko tehea misioni e whakaponohia ana ko WE0913A e hono ana?

A: E whakapono ana nga kaiputaiao e hono ana a WE0913A ki te miihana marama a Chang'e 5-T1 o Haina.

P: He aha nga taunakitanga e whakaatu ana i mau a WE0913A he utunga kore korero?

A: Ko te takahuri okeoke i whakaatuhia e WE0913A i a ia e heke ana ki te mata o te marama e tohu ana i te ahua o te taumahatanga nui e kore e ranea hei whakamarama i tona hurihanga tuturu.

Q: He aha te mea motuhake mo nga rua mahanga i hangaia e te takirirangi Hainamana?

A: He rite tonu te rahi o nga rua mahanga, na nga kaiputaiao ki te whakaaro ko te paanga i pa ki te rua nga papatipu riterite i wehe tinana tetahi ki tetahi.