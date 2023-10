Ko te Kauri a Hainamana te reeti totohu waro teitei i te tau waenga, ka kitea e te ako

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga kairangahau mai i te South China Botanical Garden i whakaatu ko te kauri Hainamana, e kiia ana ko Cunninghamia lanceolata, te nui rawa o te reiti waro totohu i tona tau waenga. He mea nui tenei kitenga i te mea e whakamahia nuitia ana te kauri Hainamana ki nga kaupapa whakato ngahere i te tonga o Haina, me te mohio ki te kaha o te tango waro ka awhina i nga mahi whakaheke i te huringa o te rangi.

I arotahi te rangahau ki tetahi paamu ngahere i te Porowini o Guangdong, e kohikohi ana i nga raraunga mo te rokiroki waro me te kaha o te kauri Hainamana i nga tau rereke. I tātarihia e nga kairangahau nga taonga waro i roto i nga momo waahanga penei i te rakau, te papa o raro, te otaota, te paru, te oneone, me te rauwiringa kaiao katoa.

Ko nga hua i kitea i tino piki ake te waro waro i te wa o te ngahere, me te katoa o nga waro kaiao kaiao ka tata toru te toru mai i te 129.11 megagram mo ia heketea i te rima tau ki te 348.43 i te 60 tau. Ko te rerenga waro o te kauri Hainamana i whakaatu i te pikinga katoa i roto i nga wahanga tau tuatahi e rua, ka eke ki roto i nga tau 15-20, ka heke i nga waahanga tau o muri mai.

I whakatauhia e te rangahau ko te reiti waro o te kauri Hainamana e whakawhirinaki ana ki tona tau, me nga reiti teitei ka puta i te waa o waenga o te 15 ki te 20 tau. E whakapono ana te Kairangahau matua a Liu Juxiu ka whai hua enei kitenga mo nga mahi whakaiti i te huringa o te rangi me nga kaupapa whakato ngahere.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Science of The Total Environment, e whakamarama ana i te kaha o te tango waro o te kauri Hainamana me te whakaatu i tana mahi ki te whakaiti i te huringa o te rangi. E whakarato ana i nga whakaaro whai hua mo nga kaihanga kaupapa here me nga whakahaere e uru ana ki nga mahi ngaherehere, e whakanui ana i te hiranga o te whakaaro ki te pakeke o nga rakau hei whakanui ake i nga painga o te tango waro.

Rauemi:

– Haina Pūtaiao ia ra

– Pūtaiao o Te Taiao Tapeke