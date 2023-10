Ko te kaupapa whakato ngaherehere e toru ki te raki o Haina (TNAP), e kiia ana ko “Great Green Wall,” kua angitu ki te whawhai ki te koraha me te whakapai i te taiao. He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Ecological Processes i whakahaeretia e nga kaiputaiao Hainamana mai i te Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences e whakaatu ana kua hanga ano e te TNAP he totohu waro nui.

Ko te TNAP, i timatahia i te tau 1978, ko te kaupapa whakaora rauropi nui rawa atu i te ao, ka hora ki nga rohe maroke me nga rohe ahua-maroke o te raki-ma-raki, te raki-pokapū, me te hauauru o Haina. Ma te whakamahi i nga whakaahua tairongo mamao, tae atu ki nga tirohanga mara me nga raraunga ngahere ngahere o te motu, i whakatauhia e nga kairangahau te pikinga o nga rakau waro i roto i te koiora, te oneone, me te "wao paanga kaiao," e pa ana ki te tangohanga waro na te iti o te ngaronga o te oneone na te ngaherehere. .

I kitea e te rangahau ko te katoa o nga waahi ngahere i roto i nga waahi kaupapa TNAP i tipu mai i te 221,000 kiromita tapawha i te tau 1978 ki te 379,000 kiromita tapawha i te tau 2017. I roto i nga tau e wha kua hipa, kua whai waahi te TNAP ki te totohu waro o te 47.06 miriona taranata mo ia. tau. I tua atu, ko te totohu waro i runga i te whenua me te koiora i raro i te whenua i piki mai i te 0.843 piriona taranata i te tau 1978 ki te 2.08 piriona taranata i te tau 2017.

Ko nga kairangahau e whakaatu ana i te hiranga o te "wao huanga kaiao," e 16% o te pikinga o te totohu waro katoa. E tohu ana tenei ka whai waahi nui nga paanga kaiao ki te whakatau i te tohatoha o nga rakau waro i roto i nga ngahere tiaki. Ka whakanui te rangahau i te wa e whakatau tata ana i nga totohu waro me te whakawhanake i nga tauira e pa ana ki te waro, me kaua e warewarehia nga painga o te tango waro mai i nga hua kaiao o te ngahere.

Ko tenei rangahau he tohu tohu mo te arotake i te uara o nga kaupapa whakaora rauropi a-motu i runga i te kaha totohu waro me te aromatawai mahi rauwiringa kaiao. E whakaatu ana i te painga nui o te “Paepa Kaakaariki Nui” o Haina ehara i te mea ko te whakapai noa i te taiao engari ko te whakaiti i nga tukunga waro.

