Ka Whakarewahia e Haina te Whakataetae ki te Whakaingoa i a Moon Spacecraft

Kei te karanga a Haina ki te marea ki te whai ingoa mo nga waka mokowhiti e rua ka whai waahi nui ki roto i te mahere a te motu ki te tuku i nga kaitoro ki te marama i mua i te tau 2030. Kua timata te China Manned Space Agency (CMSA) i tetahi whakataetae, me te tono i nga tangata ki te tuku ingoa mo he kaihopu marama me te reanga hou o nga waka mokowhiti.

Kua whakatauhia e te CMSA ko nga ingoa kua tohua me whakaata i nga uara matua me nga huānga e pa ana ki te rererangi atea a te tangata, me te whakanui i te tohungatanga o Haina ki te hanga mohio. Ka haere te whakataetae tae noa ki te 30 o Hepetema, ka whakaingoatia e te tari nga ingoa 10 i muri i te kowhiringa tuatahi. Ka whakatuwherahia te pooti ipurangi mo nga ingoa kua tohua, me te kowhiringa whakamutunga i mahia e te roopu arotake ko nga tohunga mo te aerospace me nga tuhinga.

Kua whakahaerehia e Haina he whakamatautau mo te reanga hou o nga waka mokowhiti, e kiia ana ka tukuna he rerenga whakamatautau katoa i te tau 2027 ma te whakamahi i te Rocket Rocket 10. He iti ake nga korero e waatea ana mo te kaihoe-a-marama, engari e ai ki nga purongo ka tata ki te 57,320 pauna te taumaha, kei roto he waahanga taunga me tetahi waahanga whakanekeneke. I hoahoatia tenei kaihoe ki te kawe i nga kairangi rererangi e rua ki te mata o te marama, ka hoki ki te amionga marama.

Ko te misioni ka hiahia kia rua nga whakarewanga o te Rocket Rocket 10. Ko nga pakiwaituhi taipitopito i tukuna e CMSA e whakaatu ana i te kaihoe, waka mokowhiti me te ahunga whakamua o te misioni.

Ma tenei kaupapa ka taea e te marea te whai waahi ki te whainga nui o te motu mo te torotoro marama. Ko te whai ki te whakauru me te whakahihiri i nga tangata o Haina, ki te whakatairanga i te mana o te motu me te mana rangatira ki te kaupapa mokowhiti. Ko te whakataetae e whakaatu ana i te kaha o Haina ki te ahu whakamua i roto i nga mahi tirotiro mokowhiti me te tumanako ki te hopu i te ngako o ana whakatutukitanga me nga ingoa kua tohua.

Rauemi:

– China Manned Space Agency (CMSA)