Trident Telescope: Pioneering the Quest for Ghost Particles

Ko nga Neutrinos, e kiia ana he "matūriki wairua," ka noho tonu hei tohu whakahirahira o to tatou ao. Ko enei matūriki kūpapa, iti-papatipu kaore he utu hiko, a, kei roto i nga hinonga tino nui kei te noho. Na te kaupapa pakaru whenua a Haina, ko te hangahanga o te Karu Trident, ko te rapu ki te kimi me te mohio ki enei matūriki uaua ka eke ki mua.

Te tautuhi ano i te Tirohanga Neutrino

I roto i te whakataetae ki te hura i nga mea ngaro o nga neutrino, ko te "IceCube" a te Whare Wananga o Madison-Wisconsin i tenei wa kei te whakanui i te telescope tino kitea neutrino, kei roto i te hohonutanga o te hukapapa o Antarctica. Heoi, e oati ana a Trident, te mea whakamiharo o te moana hohonu o Haina, ka huri te mara. Ki te kiia ko "Ocean Bell" ko "Hai ling" ranei i te reo Hainamana, ko Trident ka roa te 7.5 kiromita kiromita ki te Tonga o Haina.

He Hunga Rawa i roto i nga Mahinga Rangahau

E matapae ana nga kaiputaiao ma te nui o te karu a Trident ka nui ake te kaha ki te kite i te neutrino. Ma te 10,000 nga wa e kaha ake ana i nga karu o raro o te moana, kua rite tenei taputapu nui ki te huri i te mara rangahau neutrino. Kua timata kee te hanga, a ko te otinga o Trident e matapaetia ana mo te haurua whakamutunga o tenei tekau tau.

Ko te Hangahanga Whakahirahira

Ka noho a Trident tata ki te 11,500 putu (3,500 mita) ki raro i te mata o te moana o te Moana-nui-a-Kiwa ki te hauauru. Kei runga i te 24,000 neke atu i te 1,211 nga pukoro whatu kua tohatoha puta noa i nga aho 2,300, e 700 putu (4 mita) mai i te papa o te moana, ko te hoahoa o te telescope e piri ana ki te tauira whakapaipai a Penrose, e XNUMX kiromita te whanui.

Ngatata i te mea ngaro a Cosmic Ray

Ko te mohio ki nga neutrinos he tino hiranga putaiao i a raatau e whakaatu ana i tetahi o nga tino raruraru o te ao: te takenga mai o nga hihi o te ao. Ko enei matūriki tino kaha, e tere haere ana i te waahi tata ki te tere o te marama, kua pohehe nga kaiputaiao mo nga tekau tau. Ko nga Neutrinos, na o raatau ahuatanga ahurei me o raatau taunekeneke ki te wai, he huarahi pai mo te wetewete i nga punaa me nga tikanga i muri i nga hihi o te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga neutrinos?

A: Ko nga Neutrinos he matūriki iti, he iti te papatipu kei roto i nga hinonga tino nui o te ao. Karekau he utu hiko.

P: He aha te rerekee o Trident ki nga telescope neutrino o naianei?

A: Ko Trident, e mohiotia ana ko "Ocean Bell" ko "Hai ling" ranei, ko te telescope tino kitea neutrino nui rawa atu i hangaia, e tuku ana i te tairongo me te kaha rangahau.

P: Me pehea te whai waahi a Trident ki te maaramatanga putaiao?

A: Ma te nui o te rahi me te hoahoanga matatau o Trident ka nui ake te kitea o nga neutrino, ka whai whakaaro nui ki te takenga mai o nga hihi o te ao me te whakawhanui i o tatou mohiotanga ki te ao.

