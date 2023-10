Kei te mahi nga kaiputaiao o Haina ki te hanga i te Telescope Neutrino Telescope Tropical Deep-sea, e kiia ana ko TRIDENT, "Ocean Bell" ranei. Ka noho tenei kaitirotiro nui 11,500 putu ki raro i te mata o te Moananui-a-Kiwa ki te hauauru. Ko tana kaupapa he whai i nga nekehanga o nga matūriki wairua e kiia nei ko te neutrinos i te wa e kitea ana i te rire o te moana.

Ko nga Neutrinos he matūriki subatom e haere ana i ia henimita tapawha o o tatou tinana i te tere o te 100 piriona ia hekona. Heoi, na te kore o te utu hiko me te papatipu tata-kore, he iti noa te taunekeneke ki etahi atu mea. Ma te whakaroa i enei matūriki uaua, ka taea e nga tohunga ahupūngao te ako i te takenga mai, penei i nga pahūtanga whetu tawhito me nga tukinga galactic.

Ka kitea e TRIDENT nga neutrino ma te whakamahi i te whenua hei whakangungu rakau. Ka noho tata ki te equator, ka whai hua ki te tango i nga neutrino mai i nga taha katoa me te hurihanga o te whenua, me te whakarite i te tirohanga-a-rangi katoa kaore he waahi matapo. He nui nga Neutrinos i te ao, tuarua ki nga whakaahua, ka puta mai i roto i nga ahuatanga rereke, penei i te ahi karihi, nga pahū supernova, me nga hihi o te rangi.

Ahakoa te kaha nui, he tino uaua ki te kitea nga neutrinos na te mea he uaua te mahi tahi me te matū. Ko nga whakamatautau rapu-Neutrino kua aro nui ki nga mea i tukuna mai ki a tatou mai i te ra, engari he mea ngaro nga neutrino i puta mai i nga hihi o te ao e patu ana i te hau o te Ao. Ka toro atu nga Neutrinos ki roto i te nuinga o nga mea, tae atu ki te aorangi katoa, engari ka taea e ratou te mahi tahi me nga ngota ngota wai. Ko nga kaikorero a TRIDENT, neke atu i te 24,000 nga pukoro whatu ka horahia ki nga aho 1,211 e mau ana ki te takere moana, ka noho ki raro i te wai nui hei whakanui ake i te tupono o nga taunekeneke neutrino.

Ko te kaitao a TRIDENT ka roa te diameter o te 2.5 maero ka kapi i te waahi o te 1.7 maero pūtoru, ka tino nui ake, ka nui ake te tairongo atu i te kaitirotiro neutrino nui rawa atu o naianei, a IceCube, kei Antarctica. Kei te whakamahere nga kaiputaiao ki te timata i tetahi kaupapa pairati i te tau 2026, me te mahi katoa o te kaitirotiro i te tau 2030. Ko te whai a TRIDENT ki te pana i nga rohe o te mahi telescope neutrino me te whakawhānui i to maatau mohiotanga ki nga puna neutrino astrophysical.

