Ko te Whakamatau Chi-Nu te Whakanui i te Haumarutanga karihi me nga Reactor Pungao

Ko te whakamatautau ahupūngao Chi-Nu i whakahaeretia i Los Alamos National Laboratory kua puta he raraunga nui mo te whakarei ake i nga tono whakamarumaru karihi, te maaramatanga mo te haumarutanga arohaehae, me te hoahoa o nga reactors tere-neutron. Ko tenei whakamatautau mo nga tau kua roa e aro ana ki te ine i te hihinga hiko o nga neutrons ka puta mai i te wehenga neutron-induced fission, me te ako i nga huānga actinide uranium-238, uranium-235, me te plutonium-239.

I kii te tohunga ahupūngao a Keegan Kelly, na tenei kaupapa i whakaatu he tirohanga hou mo nga tikanga weriweri kaore i kitea i mua i tetahi whakamatautau. Ko te ako whakamutunga a Chi-Nu, i tirotirohia te uranium-238, i whakaputaina i roto i te Physical Review C. I ine te whakamatautau i te hihinga neutron tere o te uranium-238, tae atu ki te kaha o te neutron inducing fission me te tohatoha o nga neutrons i tukuna hei a hua. He mea nui enei korero mo nga tauira karihi, mo nga tatauranga a Monte Carlo, me nga arotake mahi reactor.

I whakamahia e te whakamatautau Chi-Nu tetahi taputapu maangai e 54 nga kaitirotiro neutron scintillation wai me te 22 nga kaata lithium-karaihe hei ine i nga neutrons i nga awhe hiko rereke. I tukitukia e te kurupae iraoho i te Weapons Neutron Research te whainga tungsten, e whakaputa ana i nga neutrons e taunekeneke ana ki te uranium-238 isotope. Ko nga neutrons kua puta i kitea me te tuhi ma te whakamahi i te scintillator wē, i te kaata lithium-karaihe ranei, i runga i te awhe hiko e whakamatautauria ana.

Ko nga hua mai i nga whakamatautau Chi-Nu, i te taha o nga inenga rite i runga i te uranium-235 me te plutonium-239, kei te noho inaianei hei puna tuatahi mo nga raraunga whakamatautau mo te aromatawai i te awhi-awhi-neutron. Ko enei raraunga ka whai waahi nui ki te whakapai ake i te haumaru karihi me te hoahoa reactors hiko.

Mo te anga whakamua, kei te whakawhänuihia e te kapa Chi-Nu a raatau rangahau ki te whakauru atu i etahi atu momo momo momo atinide, penei i te plutonium-240 me te uranium-233. Kei te aro ano ratou ki te ine i nga neutrons ka puta mai i nga tauhohenga marara neutron, e uru ana ki te kawe i nga neutrons ma roto i tetahi rawa me te tukunga o te kaha. Ko nga pukenga me nga tikanga o te roopu i whakawhanakehia i te wa o te kaupapa Chi-Nu ka whakamahia ki enei mahi a meake nei, kia pai ake ai to maatau mohiotanga ki nga mahi karihi.

Puna: Los Alamos National Laboratory