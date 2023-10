He Angitū te Whakakotahitia e te Kaitohutohu C16 Carbon Allotrope

Kua tutuki i te roopu tohunga kemu mai i te Whare Wananga o Oxford me te IBM Research Europe-Zürich tetahi mahi nui ki te whakahiato i tetahi allotrope waro hou. I whakaputaina i roto i te hautaka rongonui Nature, ka whakaatuhia e ta raatau rangahau te hanga angitu o te toha waro C16 anti-aromatic rua.

Ko tenei paetae he mea hanga i runga i nga mahi o mua a tetahi atu roopu tohunga kemu i whakahiato i tetahi momo waro allotrope, C18, i te tau 2019. Ko te angitu o te hanga C18, he ahua waro porohita me nga hononga tautoru me te here kotahi, i whai turanga mo te whakahiato i te C16. waro allotrope. Heoi, ko nga nganatanga o mua i araia e te koretake o te mahi.

I roto i a raatau rangahau rangahau whenua, i whakatauhia e nga tohunga kemu nga wero pumau i puta mai i nga kaimatai, he kaha ake te kaha na runga i o raatau taonga aukati. I hinga i a raatau tenei arai ma te tuku i nga maataki whakamaarama kia pai ake ai te pumau.

Ko te tukanga whakahiato i uru ki te whakamahi i te macrocycle ki te rua bromine me te wha o te waro monoxide whakakapi. I whakatakotohia e nga kairangahau tenei puhui ki runga i te tïpako konutai konutai me te whakamahi i te karu karu ana ki te tono picoamperes o te utu ki nga waahi motuhake o te ngota. Na tenei tukanga i piki ake te ngaohiko i runga i te bromine ki te 1.3V me te waro monoxide ki te 3V, na reira ka puta nga hononga i waenga i nga ngota waro. Ko te hanganga i puta ko te mowhiti polyyne kua hangai, ka mau ki te hono i nga here e toru me te kotahi.

I whakahaeretia te manatoko o te allotrope i hangaia ma te whakamahi i te karu hiko ngota hei tirotiro i te hanganga mowhiti. I tua atu, i whakamahia e nga kairangahau he karu hiko a Kelvin probe force microscope me tetahi microscope tunneling scanning ki te ako i te tohatoha o nga irahiko i roto i nga orbital rapoi. Ko enei whakatewhatewha i whakapumau i te ahua o te haunga o te ngota ngota.

Ko te whakahiatotanga angitu o tenei C16 waro allotrope e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te rangahau ki nga ariā matū hou me te whanaketanga pea o nga rawa e whakamahi ana i nga allotrope waro o waho. He tohu nui te anga whakamua i roto i to maatau mohiotanga me te raweke i nga hanganga waro.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te allotrope?

Ko te allotrope e tohu ana ki nga ahua rereke, ki nga whakaritenga rapoi o te huānga kotahi. Ka taea e nga Allotropes te whakaatu i nga ahuatanga o te tinana me te matū.

He aha te mea motuhake te C16 waro allotrope?

Ko te C16 waro allotrope kua whakahiatohia he mea rongonui na te mea he ruarua te aukati-aromatic. Ko tenei rawa he wehe ke atu i etahi atu waro allotropes me te whai paanga ki te torotoro i nga ariā whakamatautau hou me te whakawhanake rauemi hou.

I pehea te whakatau i te take pumau i roto i te tukanga whakahiato?

Ki te hinga i te koretake o nga mea kaamata, i whakamahia e te roopu rangahau etahi o nga maataki huna ki te whakapai ake i te pumau. I whakaaetia kia angitu te whakahiato o te C16 waro allotrope.

He aha nga tono ka taea e tenei rangahau?

Ko te whakahiatotanga angitu o te C16 waro allotrope ka whakatuwhera i nga kuaha mo te rangahau ano ki nga ariā matū hou me te whanaketanga pea o nga rawa e whakamahi ana i nga hanganga waro o waho. Ka whakawhänuihia to märamatanga ki ngä allotropes waro me o rätou ähuatanga.

(Source: ahorangi.org)