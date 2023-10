Asteroid 2023 UV6: Ehara i te whakatuma engari he whai waahi mo te kitenga

He asteroid te ingoa ko Asteroid 2023 UV6, i kitea e te Tari Whakaruruhau o NASA, ka tata te haere ki te whenua i tenei ra, Oketopa 27. Ko tenei toka mokowhiti, no te roopu Apollo o Near-Earth Asteroids, ka whakatata mai ki to tatou ao i tawhiti. o 3.9 miriona kiromita i te tere o te 26,329 kiromita ia haora. Ahakoa i te timatanga, kare he kino mo te whenua na te mea he iti te rahi, kaore ano kia kiia he Asteroid Kaarearea.

He rite te ahua ki te ahua o te whare, tata ki te 59 putu te whanui, he rite tonu te ahua o te Asteroid 2023 UV6 ki te asteroid Chelyabinsk i whara nui ki Ruhia i te tau 2013. He mea whakamere te kite ehara tenei i te wa tuatahi kua tata te asteroid ki te whenua. Ko tana huarahi tata tuatahi i tuhia i te Maehe 14, 2010, i te wa i paahitia ai e ia te ao i te tawhiti 24 miriona kiromita. Ko te mea whakamiharo, ka tutaki ano tenei taonga tiretiera hei tera tau hei te 18 o Paenga-whawha, ka tata mai i te 40 miriona kiromita te tawhiti.

Ko te hopu asteroid kua kaha ake te mohio, me nga kaiputaiao e torotoro ana i nga tikanga hou ki te kimi me te whai i enei tangata haereere. Ko tetahi o enei huarahi auaha ko te whakamahi i nga algorithms. I roto i tetahi rangahau i whakaputaina e te Whare Wananga o Washington, i hangaia e nga kairangahau he algorithm e kiia nei ko HelioLinc3D, i kitea paitia he asteroid pea morearea i te wa e tirotirohia ana i Hawaii. Ko te asteroid, ko 2022 SF289 te ingoa me te ine tata ki te 600 putu te whanui, kua whakatauhia kaore he whakatuma tata.

Whai muri i tana angitu, ka whakatinanahia te HelioLinc3D algorithm i te Vera C. Rubin Observatory i Chile, kei reira ka whakamahi i nga huingararaunga o te whare ki te rapu me te aro turuki i nga asteroids. Ko te tumanako ka tino mahi i te tau 2025, ko tenei kaitirotiro, i mohiotia i mua ko te Large Synoptic Survey Telescope, e whai ana ki te whakamarama i nga mea ngaro o te mea pouri me nga mahi o to tatou Milky Way Galaxy. Ko te whakamahi i nga algorithms penei i te HelioLinc3D ko te whakaaro ki te whakarei ake i te kitenga o nga asteroids tino kino, hei awhina i nga mahi a te tangata ki te tiaki i to maatau ao.

FAQ

1. He riri a Asteroid 2023 UV6 ki te Ao?

Ko te Asteroid 2023 UV6 kare he whakatuma mo to tatou ao na te mea he iti te rahi, a, kaore ano kia kiia he Asteroid Morearea.

2. Kia pehea te nui o Asteroid 2023 UV6?

Ko te Asteroid 2023 UV6 he 59 putu te whanui, he rite te rahi ki te asteroid Chelyabinsk i kino ki Ruhia i te tau 2013.

3. E hia nga wa ka whakatata atu a Asteroid 2023 UV6 ki te Ao?

Ko te Asteroid 2023 UV6 i tata tuatahi i te Maehe 14, 2010, ka haere i te ao i te tawhiti 24 miriona kiromita. Whai muri i te paahitanga o tenei ra, ko te huarahi tata e whai ake nei ka puta hei te 18 o Paenga-whawha o tera tau, i te tawhiti 40 miriona kiromita.

4. He aha te Vera C. Rubin Observatory?

Ko te Vera C. Rubin Observatory, i mohiotia i mua ko te Large Synoptic Survey Telescope, he telescope rangahau kei Chile. Ko te whai ki te ako i nga mea pouri me te hura i nga mea ngaro o te Milky Way Galaxy. Ka whakamahia e te kaitirotiro nga tohu algorithm penei i te HelioLinc3D hei whakarei ake i te kitenga o nga asteroids pea morearea.