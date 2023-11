Nga Momo Pukamu Hou I Kitea: Te Whakakitenga i te Ao Ataahua o nga Ira Ngarara

No tata nei ka kitea e te hunga rangahau i te ao whakawairangi - he momo pokai namu katahi ano ka kitea he momo ira tangata motuhake e rite ana ki te kaitao pounamu. Ko tenei kitenga e whakamarama ana i te hiranga o te ira tangata ngarara i roto i te tautuhi momo me te maaharahara mo te paanga o te huringa huarere ki te kanorau koiora.

Ka whirinaki nga kaimatai mate ki te ira tangata hei tohu matua mo te tautuhi i nga momo pepeke. He rereke te tipu o enei whekau i ia momo, me te whakarite ka taea anake te whakaputa me nga tangata takitahi o te momo momo. No reira, he mea tino nui te tirotiro i te ira tangata pepeke kia tika te whakaahua me te whakarōpū i nga momo.

Na roto i te ruku ki roto i nga kohinga tauira pepeke i nga momo whare taonga hitori o te ao, kua kitea e te roopu kairangahau i aratakina e te tohunga koiora a Aslak Kappel Hansen me ona hoa mahi a José L. Reyes-Hernández, Josh Jenkins Shaw, me Alexey Solodovnikov e ono nga momo namu hou no ratou. ko te momo namu rove Loncovilius.

Ko tetahi o nga mea whakamiharo o Loncovilius carlsbergi, tetahi o nga momo katahi ano ka kitea, ko te ahua motuhake o tana ira tane e rite tonu ana ki te whakatuwhera pounamu. Hei whakanui i te Carlsberg Foundation, nana nei i tautoko te rangahau motuhake mo nga tau maha, ka whakatau nga kairangahau ki te whakatapu i tenei momo ki te turanga. Ko nga takoha a te Carlsberg Foundation ki nga kaupapa putaiao me te hoko taputapu mo te Whare Taonga Taiao Taiao o Denmark kua tino awhina i te kitenga o nga momo hou.

Tata ki te kotahi henemita te roa o nga pokai namu Loncovilius, ka noho ki nga rohe o Chile me Argentina, mai i nga whenua iti ki te 2600 mita te teitei o nga maunga. Ka mau i enei namu nga piriti piri ki o ratou waewae katoa, he ahuatanga ahurei kaore e kitea i etahi atu pokai namu. Ka awhina nga parapara ki te piri ki nga papa, me te whakaaro na Loncovilius tenei ahuatanga ki te piki puawai me nga otaota.

Ko te mate, ko te iti o nga korero e pa ana ki nga pokai namu Loncovilius e pa ana ki te whakaaro nui ki te puunaha rauwiringa kaiao. Ko te huringa o te huarere he whakatuma atu ki enei momo me o ratou kainga. E ai ki nga tauira whaihanga e toru nga momo Loncovilius kei te noho morearea na te nui o nga whakarereketanga i o ratau waahi noho hei te tau 2060. Ko te huringa o te rangi ka pa he kino ki te taupori o enei pokai namu, tera pea ka heke iho.

Ko te tere o te kitenga me te tiaki i nga momo e kore e taea te whakahua. I te tata ki te 85% o nga momo o te Ao kaore ano kia whakaingoatia, kaore ano kia whakaahuatia, he mea tino nui ki te aro ki te rangahau i te taakete me te tautuhi momo. He mea nui te whakaingoa me te whakaahua i nga momo mo nga mahi tiaki whaihua i te mea e whakarato ana i nga matauranga nui mo te ao taiao. Ki te kore e mohiotia me te whakamarumaru tika, ka ngaro te tini o nga momo i mua i te kitenga atu.

Ko te kitenga o Loncovilius carlsbergi, me ona momo ira tangata rite ki te whakatuwhera i te pounamu, ka awhina i te whakanui ake i te hiahia ki te ao o nga pepeke me te hiranga o te tiaki. Ahakoa ka taea e ia te whakatuwhera i te pounamu pia ka noho tonu he whakaaro takaro, engari ko tona ahua motuhake ka taapiri atu ki te whakahihiri me te rereketanga o te ao pepeke.

