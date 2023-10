Chandrayaan-4: Ko te Taahi Panuku mo te Tirohanga Marama mo ISRO

Kei te mahi tahi a Inia me Hapani ki runga i tetahi kaupapa torotoro a-marama e kiia nei ko te misioni Chandrayaan-4, e mohiotia ana ko te kaupapa Lunar Polar Exploration (LUPEX). Ko tenei mahi tahi i waenga i te Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) me te Indian Space Research Organization (ISRO) e whai ana ki te torotoro i te pou o te tonga o te marama.

Ko te misioni Chandrayaan-4 kua whakaritea kia whakarewahia i te 2026. Ko te ISRO te kawenga mo te hanga i te kaihoe marama, ka noho hei atanga tino nui i waenga i te rover me te mata o te marama. Ko JAXA, i tetahi atu taha, ka tirotiro i te whakarewatanga o te misioni me te whakarato i te rover marama. Ka whai rawa te rover ki nga taputapu pūtaiao matatau hei whakatutuki i ana mahi torotoro.

Ko te tuhura i te pou o te marama ki te tonga he mea tino pai ki nga kaiputaiao me nga kairangahau na te mea e whakaponohia ana kei roto nga taonga nui penei i te hukapapa wai. Ma te ako i tenei rohe, e tumanako ana nga kaiputaiao kia hohonu ake te maarama ki te hitori o te marama me te kaha mo te torotoro tangata a meake nei.

Ko te misioni Chandrayaan-4 e hangai ana i runga i te angitu o nga misioni marama o mua i whakahaerehia e Inia me Japan. I whakarewahia te misioni Chandrayaan-1 o Inia i te tau 2008, a he nui nga kitenga, tae atu ki te kitenga o nga ngota ngota wai i runga i te marama. Ko te miihana Selene o Hapani, i whakarewahia i te tau 2007, i whakarato hoki i nga whakaaro nui ki te mata o te marama.

Ko te mahi tahi i waenga i te ISRO me te JAXA ka taea te tiritiri i nga tohungatanga, nga rauemi, me nga raraunga putaiao, kia kaha ake ai te mahi a Chandrayaan-4. Ka whakatauirahia te mahi tahi o te ao me te mahi tahi e tika ana mo te anga whakamua ki te torotoro mokowhiti me te whakawhanui i o tatou mohiotanga ki te ao.

I a tatou e tatari ana ki te whakarewatanga o te misioni Chandrayaan-4 i te tau 2026, ka taea e tatou te tatari mo nga kitenga hou me nga tirohanga hou mo te pou o te marama ki te tonga. Ko tenei mahi tahi i waenga i Inia me Hapani he tohu nui i roto i te torotoro marama me te para i te huarahi mo nga mahi a meake nei mo te torotoro mokowhiti.

Nga wehewehe:

– Te misioni a Chandrayaan-4: Ko te kaupapa Lunar Polar Exploration (LUPEX), he kaupapa tirotiro mo te marama i waenga i te ISRO me te JAXA.

– ISRO: Te Rōpū Rangahau Mokowā Inia.

– JAXA: Te Tari Tuhura Aerospace a Japan.

