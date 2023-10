He aha te take he mea nui te rapu wai i te mata o te Marama mo nga tari mokowhiti penei i a JAXA me ISRO?

Taitara Tuhinga Hou: Te Tirotiro i te Hiranga o te Whakakitenga Wai i te Mata o te Marama

Ko te mahi tahi i waenga i a JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) me ISRO (Indian Space Research Organisation) i roto i te misioni LUPEX, e mohiotia ana ko Chandrayaan-4, e whai ana ki te ruku ki nga mea ngaro o te rohe o te tonga o te marama. Ma te kaihoe me te rover kei a raatau, e tumanako ana enei tari ki te mahi whakahura whenua mo te mata o te Marama.

Ko tetahi o nga whainga matua o te misioni Chandrayaan-4 ko te whakatere i tetahi rover pakari puta noa i te mata o te marama me te whai angitu i nga po makariri o te marama. Heoi, ko te tino whainga o te misioni ko te rapu wai. Ko te kerekere i nga ngota ngota wai, te hukapapa ranei i runga i te mata o te marama ka whai paanga nui ki te torotoro atea a meake nei.

He mea nui te noho o te wai ki runga i te Marama mo nga take maha. Ka taea pea te mahi hei rauemi toiwhi mo te whakapumau i nga mahi a te tangata, nga waahi noho mokowhiti me te hanga wahie. Ka taea te pakaru te wai ki roto i te hauwai me te hāora, ka taea te whakamahi hei whakaoho mo nga waka mokowhiti. Ma tenei rauemi o te rohe ka whakaiti i te utu me te whakawhirinaki ki te whenua mo nga taonga tino nui.

I tua atu, ma te mohio ki te tohatoha me nga ahuatanga o te wai o te marama, ka tino mohio ki te hanganga me te whanaketanga o te Marama. Ka taea e ia te whakamarama i te takenga mai o te wai i roto i to tatou punaha solar me tona horapa ki etahi atu tinana o te rangi.

FAQ:

Q: He aha te misioni LUPEX?

A: Ko te misioni LUPEX (Lunar Polar Exploration), e mohiotia ana ko Chandrayaan-4, he mahi mahi tahi i waenga i a JAXA me ISRO ki te ako i te rohe o te pou o te marama ki te tonga ma te whakamahi i te kaihoe me te rover.

P: He aha te take he mea nui te kimi wai i te mata o te Marama?

A: Ko te kite i te wai i runga i te mata o te Marama he nui nga paanga mo te torotoro mokowhiti a meake nei, penei i te pupuri i nga mahi a te tangata, te hanga wahie, me te mohio ki te hanganga me te whanaketanga o te Marama.

P: Me pehea te whakamahi wai i runga i te Marama mo te torotoro atea?

A: Ko te wai i runga i te Marama ka taea te pakaru ki roto i te hauwai me te hāora, ka taea te mahi hei whakaohooho mo nga waka mokowhiti, ka whakaiti i te whakawhirinaki ki te whenua mo nga taonga.