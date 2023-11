Mihana Hou Marama: Ko te roopu ISRO me JAXA ki te Tirotiro i te Pou Tonga o te Marama

I te mea kei te mau tonu o tatou whakaaro ki te tirotiro mokowhiti, kua panuitia e te Indian Space Research Organization (ISRO) me te Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to raua hononga mo te misioni marama e haere ake nei ko Chandrayaan-4, e mohiotia ana ko te Mīhana LUPEX. Ko te whainga o tenei mahi tahi ki te tuhura i te pou tonga o te Marama, me te aro nui ki te whakatewhatewha i te ahua o nga rawa wai.

He maha nga rangahau me nga ariā i kii i mua he wai kei roto i te rohe polar o te Marama. Hei whakamana i enei whakapae, ka mahi tahi a ISRO me JAXA i runga i nga tirohanga i roto i te waahi ki te kohikohi i nga korero pono mo te nui me te kounga o nga rauemi wai. Ko te whainga tuatahi o te miihana ko te whiwhi raraunga pono whenua mo nga waahi e tumanakohia ana kia noho te wai, i runga i nga raraunga tirohanga o mua.

I whakapuaki a JAXA i ta ratou whainga ki te arotake i te kounga o te wai i runga i te tohatoha, nga tikanga, me te ahua. Ma te kohikohi i enei korero whakahirahira, ka tumanako nga kaiputaiao kia hohonu ake te maarama ki te huringa wai o te marama me ona paanga pea mo nga misioni tangata ki te Marama.

Ko te misioni Chandrayaan-4 he tohu nui mo te mahi tahi i waenga i nga tari mokowhiti Inia me Hapanihi. Ma te whakakotahi i o raatau tohungatanga me o raatau rauemi, kei te para a ISRO me JAXA i te huarahi mo nga kitenga whenua me nga ahunga whakamua i roto i te torotoro marama.

FAQ:

Q: He aha te kaupapa o te misioni Chandrayaan-4?

A: Ko te kaupapa Chandrayaan-4, e kiia ana ko LUPEX, ko te whai ki te torotoro i te pou o te tonga o te Marama me te tirotiro i te waahi o nga rawa wai.

Q: He aha i hono ai a ISRO me JAXA?

A: I mahi tahi a ISRO me JAXA ki te mahi tahi mo te torotoro marama me te kohi korero mo te nui me te kounga o te wai i te Marama.

P: He aha te mea ka arotakehia mo te kounga o te wai?

A: Ka arotakehia te kounga o te wai i runga i te tohatoha, nga ahuatanga, me te ahua.

Q: He aha te mea nui tenei misioni?

A: Ko te misioni Chandrayaan-4 he tohu nui i roto i te mahi tahi i waenga i te ISRO me te JAXA, a ka taea e ia te arahi ki nga kitenga whenua i roto i te torotoro marama.