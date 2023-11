Te Tirotiro i te Mata Marama: Mahi tahi a ISRO me JAXA

Ko ISRO, te Whakahaere Rangahau Mokowhiti o Inia, kua mahi nui ki te whakawhanui i tana torotoro haere i te mata o te marama. Ma te hono tahi me te tari mokowhiti a Hapanihi, JAXA, ko te mahi tahi ko te whakakaha ake i nga misioni marama a meake nei, me te whakahohonu i to maatau mohiotanga ki te hoa tata tiretiera tata o te Ao.

Ko te hononga i waenga i te ISRO me te JAXA mo te misioni Chandrayaan-4 e tohu ana i tetahi waahanga hou mo te torotoro mokowhiti. Ma te whakakotahi i o raatau rawa me o raatau tohungatanga, ka tohatoha nga tari e rua i nga tirohanga nui ki nga ahuatanga o te mata o te marama, te hanganga kohuke, me nga rawa pea.

Na nga misioni o mua a ISRO, penei i te Chandrayaan-2 angitu, e para ana i te huarahi mo te torotoro marama, ka oati tenei hononga ki a JAXA ki te turaki i nga rohe. Ko te mahi tahi ka uru ki te whakawhanaketanga o nga hangarau matatau me nga tikanga rangahau, e taea ai te tika me te hohonu o nga rangahau mo nga hanganga whenua o te marama.

Ko tetahi o nga whainga tuatahi o te misioni Chandrayaan-4 ko te ruku hohonu ki nga mea ngaro o te pou tonga o te marama. He nui te aro o tenei rohe mai i nga kaiputaiao huri noa i te ao na te mea he hukapapa wai kei roto i nga rua marumaru tonu. Ma te wetewete i nga mea ngaro o enei putunga tio ka taea te whakatuwhera i nga korero whakahirahira mo te hitori o te marama me tona kaha mo nga mahi a te tangata a meake nei.

Ko te mahi tahi i waenga i te ISRO me te JAXA kaore e aro noa ki nga mahi putaiao engari ka uru atu ano ki nga ahunga whakamua hangarau. Ma tenei mahi tahi ka whakawhitia te matauranga me te wheako ki te hoahoa waka mokowhiti, nga punaha whakatere, me nga hangarau korero. Ko enei mahi tahi he mea nui ki te whakatere i te torotoro mokowhiti me te whakapumau i te angitu o nga misioni me te paanga roa.

FAQ:

Q: He aha te misioni Chandrayaan-4?

A: Ko te misioni Chandrayaan-4 he kaupapa tahi i waenga i te ISRO me te JAXA ki te torotoro i te mata o te marama.

Q: He aha te kaupapa matua o te misioni Chandrayaan-4?

A: Ko te whainga matua o te misioni Chandrayaan-4 ko te whakahaere i nga rangahau hohonu o te pou o te marama ki te tonga me te tirotiro i nga putunga hukapapa wai.

P: Me pehea te mahi tahi i waenga i te ISRO me te JAXA e whai hua ai ki nga miihana marama a muri ake nei?

A: Ma te mahi tahi ka whakanikoniko i te ahunga whakamua hangarau me te tiri matauranga, ka nui ake te tuhura me te maarama ki nga ahuatanga o te marama me nga rawa pea.

