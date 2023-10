Ko te mutunga o Chandrayaan-3: Nga wero i pa ki a Vikram Lander i runga i te Marama

By

Kua tae ki tona mutunga te misioni a te Whakahaere Rangahau Mokowhiti mokowhiti a Inia (Isro) Chandrayaan-3, me te tuunga o te waka mokowhiti ki roto i te noho moe i runga i te marama. Ko te Vikram lander, me te Pragyan rover, kua whakakorehia, ka noho tonu ki runga i te mata o te marama. Heoi, ahakoa i roto i tenei ahua e moe ana, kei te anga tonu te waka mokowhiti ki te maha o nga riri.

Ko tetahi o nga wero nui e pa ana ki a Vikram raua ko Pragyan ko te pupuhi tonu o nga micrometeoroids i runga i te mata o te marama. Ka taea e enei matūriki iti te kino o te waka mokowhiti mena ka tuki atu ki a ia. Ahakoa karekau he hau i runga i te marama hei hanga waikura, ko te wera makariri o te po marama me te hihi mai i te ra ka raru ano.

Ko Dr. P. Sreekumar, he Ahorangi me te Kaiwhakahaere o te Manipal Centre mo nga Maatauranga Taiao, e whakamarama ana ko te puehu o te marama ka puta he raruraru. Kaore i rite ki te puehu i runga i te whenua, ka piri te puehu o te marama ki nga rawa na te kore o te hau i te marama. Ko tenei kohikohinga o te puehu ka pa ki te mahi a te waka mokowhiti.

Ahakoa enei wero, kua makona nga kaiputaiao Isro ki nga whakatutukitanga o te misioni. I angitu te mahi a Chandrayaan-3 i te pou o te marama ki te tonga, he rohe e whakaponohia ana kei roto te huka wai. I whakahaerehia e te Pragyan rover te tātari matū o te mata o te marama, e whakau ana i te aroaro o te whanariki me te kite i etahi atu mea. I kitea ano e te rover nga mahi ruia, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te hanganga o te marama me nga mahi a-whenua.

Ko te Vikram lander, i tetahi atu taha, i angitu te mahi i tetahi whakamatautau hop, e whakaatu ana i tona kaha ki te whakahoki mai i nga tauira mai i te marama i roto i nga misioni a meake nei. Ko nga raraunga i kohia e te miihana ehara i te mea i whakawhānui noa i to maatau mohiotanga ki te marama, engari kua para hoki te huarahi mo nga mahi a te marama me te miihana a muri ake nei.

Ahakoa kei te noho marama tonu te aitua o Vikram raua ko Pragyan i runga i te marama, kaore e taea te whakakore i a raatau koha ki te torotoro marama. Ka oti ta ratou misioni, ka noho tonu ratou ki runga i te mata o te marama, hei tohu mo nga mahi tirotiro mokowhiti a Inia.

