Te Whakakitenga Hou: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Taunga Marama

I te taenga mai o te Vikram o Chandrayaan-3 ki runga i te mata o te Marama i te 23 o Akuhata, ka puta he kaupapa whakamiharo. I a ia e heke ana, e pa ana ki te oneone o te marama, he nui nga mea o te marama i panaia ki te mokowhiti, ka puta he ahuatanga whakamiharo e kiia nei ko te "ejecta halo."

Ko nga kaiputaiao mai i te Indian Space Research Organization (ISRO) kua whakatau tata ki te 2.06 tone o te epi-regolith marama, e tohu ana ki te mata o runga o te oneone marama, regolith ranei, i peia atu i te waahi taunga i runga i te rohe 108.4 m². Ko tenei kitenga whakamiharo, i tuhia i roto i te Journal of the Indian Society of Remote Sensing, e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te whanonga o nga rawa o te marama i te wa o nga huihuinga taunga me te whakatuwhera i te huarahi mo te rangahau ano mo te taiao o te marama.

Hei whakatewhatewha i tenei ahuatanga, ka huri nga kaiputaiao ki te Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) i runga i te Chandrayaan-2 orbiter. Na roto i te whakatairite i nga whakaahua panchromatic taipitopito i mau i mua i muri mai i te taunga mai o Vikram, i taea e ratou te tohu i te 'ejecta halo'. Ko tenei papaki kanapa kopikopiko i karapotia te kaihoe, ka hurahia nga hihiritanga whakahihiri i roto i nga taunga o te marama.

Ko nga kitenga e whakamarama ana i nga kaha me nga tikanga e takaro ana i te waa o te taunga, e mohio ana nga kaiputaiao ki te paanga o nga tangata whenua ki runga i te mata o te marama. I tua atu, i whakatauhia e nga kaiputaiao te nui o te epiregolith marama i peia ma te whakamahi i nga hononga empirical, me te taapiri i to maatau mohiotanga ki te nui me te whanonga o nga taonga o te marama i roto i enei huihuinga.

Ko tenei kitenga hou he tohu nui i roto i te torotoro marama, he tirohanga hou mo te taunekeneke i waenga i nga waka mokowhiti me te mata o te marama. Ka whakatuwhera i nga huarahi whakahihiri mo nga rangahau a meake nei, e akiaki ana i to maatau mohiotanga ki te maaramatanga o te Marama me te para i te huarahi mo nga miihana marama ake.

He aha te 'ejecta halo'?

Ko te 'ejecta halo' e tohu ana ki te waahi kanapa rereke i hangaia huri noa i te taunga o te marama i runga i te pa ki te mata o te marama, na te pananga o nga mea o te marama.

He aha te epi-regolith marama?

Ko te epi-regolith marama e tohu ana ki te paparanga o runga o te oneone me te regolith kei te mata o te Marama.

I pehea te ako i te 'ejecta halo'?

I whakamahia e nga kaiputaiao te Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) i runga i te Chandrayaan-2 orbiter ki te hopu i nga whakaahua taumira teitei i mua atu i muri mai i te taunga, e taea ai te tātari taipitopito o te 'ejecta halo'.

He aha te awenga o tenei kitenga ki te torotoro marama?

Ko tenei kitenga e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te whanonga o nga rawa o te marama i te wa o te taunga me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga kaha me nga hihikotanga e whai waahi ana. Ka whakatuwherahia nga huarahi hou mo te rangahau me te ahunga whakamua i roto i te aorangi marama me te whakamahere misioni.