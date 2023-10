Ko te rangahau hou e whakaatu ana i nga kitenga whakamere mo te taunga a-marama o Chandrayaan-3

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kaiputaiao mai i te Indian Space Research Organization (ISRO) kua whakaatu nga korero whakamihi mo te taunga mai o te marama o Chandrayaan-3, a Vikram. Ko te rangahau, i tapaina ko "Characterisation of Ejecta Halo on the Lunar Surface Around Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery," i whakaputaina i roto i te Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

E ai ki te rangahau, i te wa i pa ai a Vikram ki runga i te mata o te marama i te Akuhata 23, 2023, i hangaia he ahuatanga whakamiharo e kiia nei ko te "ejecta halo." I puta mai tenei kawhe ejecta i te wa i whakaarahia ai e te kōwae taunga te puehu o te marama me te hanga i tetahi papanga kanapa ki a ia i te wa e heke ana me te taunga.

Ma te whakamahi i nga whakaahua panchromatic taumira teitei mai i te Chandrayaan-2 orbiter's Orbiter High-Resolution Camera (OHRC), ka whakatauritehia e nga kaiputaiao nga whakaahua i tangohia i mua atu i muri mai i te huihuinga taunga. I tohuhia e ratou te ejecta halo he papanga kanapa kopikopiko e karapoti ana i te taunga.

E ai ki te rangahau, tata ki te 2.06 tone o te marama epi regolith (nga rauemi mata) i panaia, ka nekehia ki te waahi 108.4 m² huri noa i te waahi tauranga. Ko tenei nekehanga nui o nga mea o te marama e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki nga tikanga o te whenua me te hanganga o te mata o te marama.

Ko te taunga ngohengohe angitu a Chandrayaan-3 ki runga i te mata o te marama i tohu he whakatutukitanga o mua mo Inia, na te mea ko ia te tuawha o nga whenua ki te taunga waka mokowhiti ki te marama me te tuatahi ki te pa ki te rohe polar. Mai i te taunga mai, kua whakahaerehia e te Vikram lander me Pragyan Rover nga momo inenga i roto i te waahi, e whakapumau ana i te waahi o te whanariki ki te rohe me te kite i nga mea iti.

Ahakoa te haere ki te ara moe i muri i te ra kotahi marama, karekau i tutuki nga mahi ki te whakaara i te kaihoe me te rover i tenei wa. Heoi, ko nga raraunga me nga kitenga i kohia i roto i te waa whakahaere ka mau tonu nga tirohanga nui ki to tatou hoa tata tiretiera.

FAQ:

Q: He aha te mea he ejecta halo?

A: Ko te ejecta halo he ahuatanga ka puta i te taunga o te marama i te wa e whakaarahia ai te puehu o te marama, ka hangaia he papa kanapa huri noa i te waahi taunga.

P: E hia nga mea o te marama i peia i te taunga o Chandrayaan-3?

A: E ai ki te rangahau, tata ki te 2.06 tone o nga mea mata o te marama i panaia, ka nekehia ki runga i te waahi 108.4 m² huri noa i te waahi taunga.

Q: He aha etahi o nga inenga i mahia e Vikram me Pragyan Rover?

A: Ko etahi o nga inenga i whakahaeretia ko te whakapumau i te noho o te whanariki ki roto i te rohe me te kite i te noho o nga mea iti ki te mata o te marama.

Rauemi:

– Journal of the Indian Society of Remote Sensing: [URL]

– ISRO: [URL]