Ko te Whakahaere Rangahau Mokowhiti o Inia e tatari ana ki te Sunrise mo te Whakawhitiwhiti me Chandrayaan-3

Ko te Indian Space Research Organization (Isro) e tatari ana kia whiti te ra ki runga i te pou o te marama ki te tonga, na te mea ka taea e raatau te korero ki te Vikram lander me Pragyan rover o ta raatau kaupapa Chandrayaan-3. Kua moe te tokorua o te marama mo nga ra 15 kua hipa na te po o te marama, engari i te taenga mai o te ra ki te waahi o Shiv Shakti, ka pai ake o raatau tikanga whakahaere.

I kii nga rangatira o Isro kei te tumanako ratou ki te whakaara ano i nga korero me te kaihoe me te rover inaianei kua whiti te ra ki te waahi taunga. He wa tino nui tenei mo te misioni, na te mea e tika ana te wera o te ra mo te kaihoe me te rover ki te mahi.

Ko te misioni Chandrayaan-3 i whakarewahia i te Hūrae 14, 2023, a kua tutuki i a ia nga tohu nui. Ko Inia te whenua tuawha kua eke angitu ki runga i te marama me te tuatahi ki te tata ki te pou o te marama ki te tonga. Ko te whainga tuatahi o te misioni ko te torotoro i tenei rohe whakahirahira putaiao, e whakaponohia ana he nui te wai tio.

He maha nga whakamatautau a te Vikram lander me Pragyan rover mai i to ratou taunga mai i te Akuhata 23. Kua inehia e ratou nga irahiko irahiko i roto i te marama o te marama me te tango i nga panui pāmahana o te mata o te marama. I hopukia e te rover te ahua tuatahi o te kaihoe i runga i te mata o te marama.

Heoi, ka mutu te mahi a te po o te marama i te mea kaore i tino kaha nga pākahiko o nga waka, he hiko o te ra, kia rere tonu o ratou punaha me te kore ra. Ko te tumanako a Isro i te timatanga o te whitinga o te ra, ka taea e te miihana te mahi ano i tana tuhura whenua mena kua ora te hikohiko i te po makariri.

Mena ka angitu a Isro ki te whakatuu korero ki a Vikram me Pragyan, he tino whakatutukitanga tenei, e whakaatu ana i to raatau kaha me to raatau hangarau i roto i te waahi torotoro mokowhiti. Ko te whitinga o te ra i te waahi o Shiv Shakti ka taea te tohu i te timatanga o te wahanga hou mo te torotoro marama.

