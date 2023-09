Ko te Vikram Lander me Pragyan Rover e tatari ana ki te Sunrise ki te whakatu ano i te Whakawhitiwhiti

Kua rite te Whakahaere Rangahau Mokowhiti o Inia (ISRO) ki te ngana ano ki te whakatuu korero me tana Miihana Chandrayaan-3 Vikram lander me Pragyan rover i te whitinga o te ra ki runga i te pou o te marama ki te tonga i te Mahuru 21.

Mai i to ratou taunga ki te pou o te marama ki te tonga i te Akuhata 23, he maha nga whakamatautau a te Vikram lander me Pragyan rover, tae atu ki te ine i nga irahiko irahiko i roto i te ionosphere o te Marama me te tango i nga panui pāmahana o te mata o te marama. Ko te Pragyan rover i mau i te ahua tuatahi o te Vikram lander i runga i te mata o te marama.

Heoi, i muri tata ki te rua wiki o te kore mahi i runga i te tohu Shiv Shakti o te Marama, me te mau tonu i te wera mīti tae noa ki te -200 nga nekehanga Celsius, ko te tumanako ka hoki ano te mahi a te tokorua i te taenga mai o te ra.

I whakamoea nga pākahiko o te kaihoe me te rover i roto i nga tikanga whakamoe mai i te 2 o Hepetema, me te anga o nga panui solar ki te whakamarama i te ata. Ko te whitinga o te ra i te waahi taunga Chandrayaan-3 ka whakarato i te wera e tika ana mo te kaihoe me te rover ki te mahi. Kei te tatari a ISRO mo nga pākahiko kia whakakiia.

Kia hoki te hiko o te kaihoe me te rover, ka timata ratou ki te whakahaere i nga whakahau kua tukuna ki o raatau punaha. Ka haere ano te rover ki te tirotiro i te mata o te marama, ko nga taputapu kei runga i te kaihoe ka haere tonu ki te kohi raraunga. Ko te Tiamana o ISRO, a S Somanath, i kii te tumanako ka ora ano nga taputapu hei te 22 o Hepetema.

Ko te angitu o te whakapumautanga o te whakawhitiwhiti korero me te Vikram lander me te Pragyan rover he tino whakatutukitanga mo Inia, na reira ko te tuawha o nga iwi, i muri i te US, Haina, me Ruhia, ka eke angitu ki runga i te mata o te Marama me te tuatahi ka tau ki runga. te pou tonga o te marama.

Rauemi:

– Inia i tenei ra

– Hindustan Times