Chandrayaan-3: Nga Manakohanga me nga Whakaaturanga Pumanawa mai i a Vikram Lander me Pragyan Rover

I te wa e tatari ana te Whakahaere Rangahau Mokowā Inia (ISRO) ki te oho ake o te Vikram lander a Chandrayaan-3 me Pragyan rover, tera ano etahi waahanga nui e tatari ana ina timata ratou ki te tirotiro i nga raraunga kua kohia. Ko enei kitenga ka kaha ki te whakarato i nga matauranga nui mo te oneone o te marama, e whai hua ana ki nga misioni a meake nei ki te Marama, tae atu ki era e whai waahi ana ki te torotoro tangata.

Ko te Vikram lander me te Pragyan rover i whakauruhia ki roto i te momo moe e ISRO me te tumanako ka ara ake i te Mahuru 22. Ko te Tiamana o ISRO, S Somnath, i kii ko nga aromatawai whakamutunga mo te whanonga o nga punaha ka taea anake i muri i to oho ake. Ahakoa he nui te nui o nga raraunga kua kohia, ka roa pea te wetewete me te whakamaarama i nga putanga ka hia marama, ka rua tau ranei.

I kii a Anil Bharadwaj, Kaiwhakahaere o te Taiwhanga Rangahau Tinana (PRL), i tenei wa ko te aro nui ki te ako i nga momo tawhā, penei i nga ahuatanga o te mata, te pāmahana, te hanganga huānga, te mahi ruia, me nga ahuatanga o te oneone. Ko nga kitenga i mahia e nga taputapu ka taea te whakaatu i nga tirohanga hou mo te oneone o runga o te marama. Ko nga ara neke o te rover, e kitea ana i roto i nga whakaahua i hopukina e nga taputapu, e tohu ana i te oneone marakerake, me nga awaawa tata ki te henimita te hohonu, ka totohu nga waewae ki te mata. I te wa e hohonu haere ana te misioni ki roto i te oneone o te marama, ko te whakaaro ka kaha ake.

Ko Chandrayaan-3, te toru o nga miihana marama a ISRO, i whakarewahia i te 14 o Hurae mai i te Satish Dhawan Space Center i Sriharikota. Ko te whainga o te misioni ki te whakawhanake me te whakaatu i nga hangarau hou e tika ana mo nga miihana i waenga i te ao. Ko te kōwae Whenua taketake (LM), te kōwae Propulsion (PM), me te Rover he mea taputapu matatau ki te kohikohi raraunga mo te mata o te Marama me te taiao.

I roto i te katoa, ko nga raraunga i kohia e Vikram me Pragyan ka whai waahi ki te whai waahi ki te ahu whakamua putaiao me te whakatuwhera i nga kuaha mo te torotoro haere ake, ehara i te Marama anake engari mo nga miihana mokowhiti a te tangata.

Rauemi:

– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Taiwhanga Rangahau Tinana – www.prl.res.in