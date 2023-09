Kei te whai a ISRO ki te whakatu hononga ki a Chandrayaan-3 Vikram Lander me Pragyan Rover

By

Ko te Indian Space Research Organization (ISRO) kei te tatari marie ki te whakarite hononga ki te Vikram lander me Pragyan rover o te misioni Chandrayaan-3. Ahakoa te koretake o te whakawhitiwhiti korero o naianei, kei te tumanako tonu nga kaiputaiao ka hoki ano te hononga, i te mea ka haere te ra o te marama me te pikinga o te mahana o te mata.

I whakaae a S Somnath, te Tumuaki ISRO, he uaua ki te matapae tika i te wa e korero ai nga taputapu. Ahakoa kua ngana ki te toro atu ki te kaihoe me te rover, karekau he tohu i tae mai ki tenei wa. Heoi, kua whakapumau ano a ISRO i tana pono ki te ngana tonu ki te whakapiri.

Kei te tumanako nga kaiputaiao mo nga tumanakohanga o te whakaoranga, i te whakaaro ko te ra o te marama ka nui ake te pāmahana, tera pea ka awhina i te kaha whakahaere o te kaihoe me te rover. Ahakoa kaore te Vikram lander i pa ki nga whakamatautau rite ki te rover ki te tu i nga wera tino makariri, ko te ahua o Pragyan me Vikram e kii ana ko nga whakamatautau angitu mo Pragyan me tono ano ki a Vikram.

I mua i te urunga ki te aratau moe, kua whakakiia nga taputapu o Chandrayaan-3 me te whakanoho ki te hopu marama i te wa i timata ai te ra o te marama. I tua atu, ka noho te kaikawe i runga i te tatari, ka taea te whakaora i nga taputapu me te haere tonu ki te tirotiro mo etahi atu ra 14.

I tenei wa, kei te aro ke te ISRO ki nga misioni a meake nei e whai ana ki te whakahoki mai i nga raraunga ki te whenua. Ko te hop angitu i mahia e te Vikram lander i te 3 o Hepetema he tohu nui mo tenei huarahi. Kua kii nga rangatira o ISRO ka hangaia he kaupapa hei whakahoki tauira ki te whenua i runga i nga whakamatautau i mahia i runga i te marama. Ahakoa kare ano he rarangi wa mo tenei, kei te kaha te mahi a te tari mokowhiti ki te whakamahine i ana punaha kia pai ai te hokinga mai a muri ake nei.

Rauemi:

– Whakahaere Rangahau Mokowā Inia (ISRO)