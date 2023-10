Te tirotiro i nga Rohe Polar Marama: Te Mihana Chandrayaan-4

I te wa e haere tonu ana a Inia i tana mahi whakamiharo o nga mahi mokowhiti angitu, ko te Indian Space Research Organization (Isro) me te Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) kua huri te aro ki te mahi nui e whai ake nei. I runga i nga whakatutukitanga o Chandrayaan-3, ko te Mihana Tuhura Polar Polar (Lupex), e kiia nei ko Chandrayaan-4, kua rite ki te whakarewa me te huinga hou o nga whainga, te roanga roa, me nga taputapu puiao.

Ko te whainga tuatahi o te misioni Chandrayaan-4 ko te torotoro i te Pou o te Tonga o te marama me te tirotiro i te noho me te kounga o te wai i taua rohe. Kaore i rite ki tana o mua, a Chandrayaan-3, i kore he orbiter me te kawe i te utu SHAPE mo te ako i nga hainatanga spectro-polarimetric o te Ao, ka whakaatu a Chandrayaan-4 i tetahi rover taumaha ka huri i te mata o te marama. Ko te whainga o tenei kaupapa ki te whakatau i te nui o te wai ka puta mai i te rohe mai i te Marama, ka taea pea nga mahi toiwhina a te tangata a meake nei.

Otirā, ko te kaupapa Lupex e tohu ana i te mahi tahi o te ao. I a Isro i arahi takitahi te misioni Chandrayaan-3, i tenei wa kua whakawhānuihia tana mahi tahi. Ko te JAXA o Hapani te kawe i te rover marama me te kaiwhakarewa, ko Isro te kawenga mo te kaihoe. Hei taapiri, ka uru te rover ki nga taputapu tirotiro mai i te Nasa me te European Space Agency (ESA). Ko tenei mahi tahi e whai ana ki te kohi raraunga tino nui mo te waatea o te wai, te hāora, me etahi atu rauemi tino nui, e tika ana mo te tatau i nga waahanga o nga mahi a muri ake nei.

Ko te misioni a Chandrayaan-4 e hono ana ki te tipu haere o te hiahia o te ao ki te torotoro marama me te wai kei roto i nga rohe polar marama. Ko te wai, mena ka kitea i enei waahi, ka noho hei puna kaha nui mo nga mahi a te tangata a meake nei ki te Marama. Kua whakaritea te kaupapa hei te tau rua mano rua tekau ma rima, me te whai a te kapa ki te tau ki te rohe polar tonga o te Marama, e whakaponohia ana he nui te kaha mo te wai. Heoi ano, he wero nui ki te tautuhi i tetahi waahi taunga e tika ana te whakamarama me nga tikanga whakawhitiwhiti korero.

Ma te mahi tahi o te ao me te aro nui ki te hura i nga mea ngaro o nga rohe polar marama, ko te kaupapa Chandrayaan-4 he oati nui mo te ahu whakamua i to maatau maaramatanga mo te Marama me te para i te huarahi mo te torotoro marama a meake nei.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te misioni Chandrayaan-4?

Ko te misioni Chandrayaan-4, e mohiotia ana ko Lupex, he kaupapa torotoro marama e haere ake nei e arahina ana e te Indian Space Research Organization (Isro) i te mahi tahi me te Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA). Ko tana whainga matua ko te tirotiro i te noho me te nui o te wai i te rohe o te marama o Te Pou o te Tonga.

He pehea te rereke o Chandrayaan-4 mai i Chandrayaan-3?

Ko Chandrayaan-4 e tohu ana i te ahunga whakamua nui mai i Chandrayaan-3. Kaore i rite ki tana o mua, ka uru a Chandrayaan-4 ki te orbiter me te rover taumaha hei whakawhiti i te mata o te marama. Ko te kaupapa matua ko te whakatau he aha te nui o te wai ka kawea mai e nga koroni a meake nei mai i te Ao me te nui o nga mea ka puta mai i te Marama.

He aha te hiranga o te wai i te Marama?

Ko te noho o te wai i runga i te Marama he mea tino nui mo nga mahi a te tangata kei te waahi. Mena ka kitea te wai i roto i nga rohe polar o te Marama, ka taea pea te noho hei puna oranga mo te oranga, te whakarato wai inu, me te mahi ano hei puna hiko.

Ko wai nga whakahaere e uru ana ki te kaupapa Lupex?

Ko te kaupapa Lupex he mahi mahi tahi i waenga i a Isro, JAXA, Nasa, me te European Space Agency (ESA). Ko Isro raua ko JAXA te kawenga mo te kaihoe me te rover marama, ko te Nasa me te ESA ka whai taonga mataki hei whakarei ake i te kaha o te miihana.

Ahea te misioni Chandrayaan-4 ka whakarewahia?

Ko te kaupapa Chandrayaan-4 kua whakaritea mo te whakarewatanga i te tau 2025. Ko te whakaaro o te kapa ki te tau ki te rohe polar tonga o te Marama, kei reira te kaha o te wai. Heoi, he wero nui te rapu i tetahi waahi taunga pai ki te whakamarama me nga tikanga korero.